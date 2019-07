Inquietud en un McDonald's tras encontrar una serpiente en una caja de comida para llevar El animal habría sido abandonado por su dueño, incapaz de hacerse cargo de él

ABC Actualizado: 10/07/2019 16:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los trabajadores de un restaurante McDonald's del Reino Unido intentan aclarar el inquietante descrubimiento que han hecho en el interior del establecimiento donde trabajan: el pasado sábado, una serpiente apareció en una de las cajas que se emplean para depositar la comida para llevar, informa el diario británico The Guardian.

«Por desgracia, esto es algo que vemos suceder a menudo con animales exóticos y reptiles, con noticias de animales siendo abandonados sobre todo en este momento del año», declaró Shane Lynn, miembro de una organización de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), una asociación inglesa dedicada al cuidado de los animales, al The Guardian.

Para Lynn, el propietario de la serpiente abandonó al animal en el restaurante porque ya no podía encargarse de él.

Desde la misma organización, también han advertido de las dificultades a las que se enfrentan los dueños de este tipo de animales, que a menudo desconocen las dificultades que entraña su cuidado.