Esculturas destrozadas y pintadas sobre las paredes, el resultado de las protestas en el Arco del Triunfo

Las protestas de los «chalecos amarillos» en París, muy violentas ayer sábado, dañaron el Arco del Triunfo, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital de Francia. Como muestran las imágenes que el presidente del Centro de Monumentos Nacionales, Philippe Bélaval, ha publicado en su cuenta de Twitter, los manifestantes rompieron piezas y maquetas expuestas en el museo que tiene en su interior, y además hicieron pintadas con mensajes políticos sobre los pilares del edificio.

«El Arco del Triunfo será cerrado al público mañana. El Centro de Monumentos Nacionales trabaja para reabrir lo más rápido y devolver este monumento a la nación», escribió ayer Bélaval en Twitter.

A devastated sculpture of Marianne - the symbol of the French Republic - at the Arc de Triomphe. #Paris#GiletsJaune violent protests got out of control. https://t.co/coGIdoekUkpic.twitter.com/aLG4S3ONFz