Con el 42,6% de la participación, las elecciones europeas de 2014 registraron la mayor abstención de la historia de la Unión Europea: en Reino Unido ganó el partido que prometía salir de la UE, en Grecia se estaba cociendo la gran confrontación de Atenas con Bruselas de los meses siguientes y en Francia solo Marine Le Pensupo movilizar a los suyos. En España se votó una vez más en clave nacional: las europeas acabaron con la carrera política de Rubalcaba, en el decadente PSOE, ante la victoria del PP de Rajoy. Aparentemente anodinas y en una campaña marcada por la polémica machista del debate televisivo entre Arias Cañete y Valenciano, las elecciones al Parlamento Europeo adelantaron el fin de la hegemonía del bipartidismo en nuestro país: Podemos, entonces hermanados con la formación griega Syriza, apareció de la nada con 5 eurodiputados y 1 millón de votos; su antítesis entonces, Vox, se quedó a las puertas gracias al sistema de circunscripción única. Aún no había llegado su momento.

Pese a que cerca del 80% de los españoles desconoce la fecha de las europeas, según el CIS, la movilización de partidos emergentes como Vox parece garantizada. Así como la de partidos como la Liga de las elecciones europeas, donde su líder Matteo Salvini diseña desde hace meses una alianza con otros partidos obcecados con la lucha anti-inmigración y contra el dictado de Bruselas para dar el golpe en los comicios. Desde el lado europeísta, liberales, verdes y socialdemócratas, principalmente, apelan al europeísmo como dique ante el avance del populismo. A falta de cuatro meses, la estrategia parece clara: polarizar para movilizar.

Esta semana, Salvini le ha tendido la mano, para su «Primavera europea», a la formación conservadora Ley y Justicia (PiS) -liderada por Jaroslaw Kaczynski-, que gobierna con una estimación de voto del 40%. En las elecciones de 2014, los nacionalistas-conservadores polacos lideraron junto a los «tories» británicos el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (GCRE), que cosechó hasta 74 eurodiputados, solo por detrás de populares y socialdemócratas. Pese a su euroescepticismo, el GCRE ha mostrado un menor rechazo a los valores de la UE que el grupo parlamentario «Europa de las Naciones y de las Libertades», de los Le Pen, la Liga o el belga Vlaams Belang,

En política ficción, si se unieran otros partidos como el antiguo Frente Nacional o el español Vox (que todavía no ha decidido bajo qué paraguas concurrirá), la colaboración de las dos formaciones que ahora mismo lideran las encuestas en Italia y Polonia colocaría a esa alianza en una posición privilegiada para influir en las políticas de la próxima legislatura europea. «Polonia e Italia serán los héroes de la nueva Primavera europea», clamó Salvini en su invitación a formar parte de a de «resurgimiento de una nueva Europa con más valores y menos burocracia». En entrevista con ABC, el viceministro de exteriores polaco, Marek Magierowski, rechazaba en 2017 el apelativo de euroescéptico para defender lo que ahora busca Salvini: «Queremos reformarla (la UE) desde dentro, no queremos ser observadores».

No Putin t-shirt today for Mr Salvini! A police outfit instead. But Mr Salvini has a pact with Putin's united Russia party & cannot be trusted by the Polish people. https://t.co/nQOQJJ278I