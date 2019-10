EE.UU. asume custodia de 40 combatientes del Estado Islámico Trump: «Tenemos un cierto número de combatientes del EI que son particularmente malos, y queríamos asegurarnos de que no pasara nada con ellos»

EFE Actualizado: 10/10/2019 06:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estados Unidos asumió la custodia de unos 40 combatientes presos del Estado Islámico (EI), entre ellos dos británicos que se hicieron famosos por las decapitaciones de rehenes extranjeros, que estaban detenidos en cárceles del noreste de Siria, territorio bajo ofensiva de Turquía contra los kurdos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció este miércoles que había asumido la custodia de «algunos de los más peligrosos combatientes del EI». «Los estamos sacando (de la zona) y trasladando a diferentes lugares, que son seguro. Tenemos un cierto número de combatientes del EI que son particularmente malos, y queríamos asegurarnos de que no pasara nada con ellos», detalló el mandatario.

Según publicaron posteriormente medios estadounidenses de prensa como los diarios The Washington Post o The New York Times, se trata de unos 40 combatientes considerados de alto rango en las filas yihadistas que estaban dispersados por cárceles custodiadas por los kurdos. Los kurdos han retirado personal de esos centros de detención para concentrarlos en el frente de guerra, según informes. De acuerdo con el The Washington Post, la intención de EE.UU. es trasladar a los detenidos a Irak.

Estados Unidos ha tomado la inusual decisión de hacerse cargo de estos prisioneros del EI ya que quiere prevenir que escapen o sean liberados ante la ofensiva turca contra los kurdos, que los custodiaban hasta la fecha. Entre los prisioneros que han pasado a manos de EE.UU. están los británicos Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh, apodados «Jihadi Ringo» y «Jihadi George», y que junto a otros dos yihadistas de esa nacionalidad se les conocían como los «Beatles» del EI.

Estos yihadistas están acusados de ejecutar a varios rehenes occidentales, entre ellos los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff, así como al cooperante también estadounidense Peter Kassig. También fueron los responsables del cautiverio de los españoles Javier Espinosa y Ricard García Vilanova. Estados Unidos pretende trasladarlos a su territorio para juzgarlos por esos crímenes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó retirar de la zona a las tropas estadounidenses que trabajaban con los kurdos sobre el terreno ante la ofensiva turca. El líder estadounidense dijo este miércoles en un comunicado que Washington no respalda el ataque turco y subrayó que «le ha dejado claro a Turquía que esta operación es una mala idea». Trump también dijo que Turquía será responsable de lo que pueda pasar con los yihadistas del EI detenidos por los kurdos.