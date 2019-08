Las conversaciones entre el M5E y el PD para formar gobierno se estancan por falta de acuerdo Salvini, por su parte, pide elecciones mientras encallan las negociaciones entre Zingaretti y Di Maio

Las conversaciones entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD) para tratar de formar gobierno y evitar que Italia tenga que ir a elecciones anticipadas se han estancado este martes por diferencias en cuanto a algunos nombres.

El principal punto de fricción es la continuación de Giuseppe Conte como primer ministro, según el M5S, mientras que desde el PD reprochan al líder de la otra formación, Luigi di Maio, de querer ser ministro del Interior a toda costa.

El M5S ha publicado a primera hora de la mañana un comunicado en el que advierte de que no habrá más encuentros con el partido que lidera Nicola Zingaretti hasta que «en sus órganos de partido hayan dado el ok al cargo de Conte». Según ha denunciado el partido de Di Maio, durante las conversaciones mantenidas hasta ahora el PD «solo nos hablan de cargos y de ministerios», pero no de «temas ni de presupuesto». «Así no vamos bien», ha subrayado.

Sin embargo, fuentes del PD citadas por la agencia AdnKronos han aclarado que «el acuerdo de gobierno corre el riesgo de saltar por las ambiciones personales de Luigi di Maio, que quiere ser ministro del Interior y viceprimer ministro». «No entra en razón sobre esto y quiere avanzar a golpe de ultimátum», han denunciado las fuentes. «Di Maio quiere el Viminale (el Ministerio del Interior) y está condicionando a esto toda la negociación», han señalado fuentes democráticas que siguen de cerca la negociación que, han reconocido, «ha encallado». Así las cosas, las fuentes han precisado que un encuentro previsto en el Palacio Chigi, sede del Gobierno, entre Conte, Di Maio y Zingaretti «ha sido anulado».

El aún ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, volvió hoy a pedir que se convoquen elecciones mientras observa, con indisimulada ansiedad, cómo están encallando las negociaciones entre su antiguo socio de Gobierno, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), y el Partido Democrático (PD).

«¿Quién tiene miedo de las elecciones? Si uno ha trabajado bien no debe tener miedo», afirma Salvini en un vídeo en directo transmitido por Facebook.

El M5S insiste en hablar sobre los temas

Sin embargo, desde el M5S se han apresurado a desmentir las acusaciones contra su líder. Luigi di Maio, han dicho fuentes del partido a la citada agencia, «nunca ha pedido el Viminale para el M5S». «Primero hay que hablar de los temas», han defendido, en línea con lo manifestado en su comunicado anterior.

En este sentido, han indicado que el encuentro previsto para esta mañana con una delegación del PD con Zingaretti al frente ha sido «aplazado hasta cuando los demócratas pongan fin a su reserva» respecto a la continuación de Conte.

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha retrasado al miércoles la ronda de contactos que tiene previsto mantener con los partidos políticos para determinar si hay alguna alternativa viable a la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas.

Así las cosas, el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha confiado en que Mattarella no permitirá que la situación se prolongue durante mucho tiempo, al tiempo que ha dejado claro que a su partido no le preocupa pasar a la oposición, tras haber roto su alianza del gobierno con el M5S. «Hemos nacido sin nada, sin sedes, sin dinero, sin amigos, pero con la voluntad de soñar», ha defendido en un mensaje en directo en su Facebook. Salvini ha asegurado que si ve la luz el gobierno entre el M5S y el PD trabajará «todavía más, por el bien de mis hijos».

En cuanto a la posibilidad de que Di Maio le suceda como ministro del Interior, le ha animado a ello. «Si me pide consejo se lo daré para que haga lo mejor posible este trabajo que es tan difícil pero que entusiasma», ha añadido.