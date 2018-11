El próximo 6 de noviembre 230 millones de estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso, conformado por dos cámaras: la Alta (Senado), en las que deberán elegir a 35 senadores;y la Baja (Cámara de Representantes), donde se elegirán a 435 mienbros. A esto se suma la elección de 150 cargos ejecutivos estatales, entre ellos 36 gobernadores, decenas de alcaldes y consejos locales.

Las «midterm» (elecciones de medio mandato) históricamente han servido para revalidar o castigar las políticas del gobierno. Desde el siglo XIX, en 35 de los 38 comicios legislativos, esto es en el 95% de las ocasiones, el partido en el gobierno perdió poder.

Estas elecciones no tienen por qué ser una excepción a lo que es ya casi una norma. «Estos son los "midterm" más importantes que recuerdo en muchos años», aseguraba esta semana el director del think tankReal Instituto Elcano, Charles Powell, durante el debate «Por qué importan y qué se puede esperar de las Midterm Elections», que contó con la participación de los investigadores del think tank, Carlota García Encina y Paul Isbell; y los periodistas, excorresponsales en EE.UU., Carlos Franganillo (TVE) y Pedro Rodríguez (ABC).

El presidente Donald Trump llega a estos comicios con una campaña muy agresiva inundada de acontecimientos internos y externos: la caravana de inmigrantes centroamericanos, la ruptura del pacto nuclear con Rusia, la polémica elección del juez Kavanaugh para el Tribunal Supremo, la oleada de paquetes bombas enviados contra políticos y personalidades demócratas por un fanático seguidor republicano, y el ataque contra una sinagoga en Pittsburgh, con los que ha hecho política a golpe de tuit.

Con una popularidad situada entre el 40% y el 43% (la de Obama era del 45% cuando perdió las dos cámaras del Congreso), Trump podría ver revalidada su gestión, lo que facilitaria su camino a las elecciones de 2020, o podría ver frenada su controvertida agenda. Estos son los tres escenarios posibles:

1- Continuista: los republicanos retienen el control de ambas cámaras. De suceder esto, sería algo revolucionario porque no es normal. Supondría un éxito sin precedentes.

2-Revolución azul -u ola azul-: en este caso los demócratas recuperarían ambas cámaras, el Senado y la Cámara de los Representantes. «Algo improbable», según Powell.

3-Probable: los demócratas recuperan el control de la cámara baja pero no el Senado, que sigue en manos de los republicanos. «Esto, que dejaría un congreso dividido, es la práctica habitual en EE.UU.», subrayó Powell.

En un momento en que es difícil distinguir qué es verdad y qué no lo es en el juego político, las «midterm» se enfrentan a varios problemas, como la falta interés del electorado a la hora de acudir a las urnas -principalmente entre los más jóvenes-, unos votantes que se enfrentan a la decisión de quitarle o no a la Casa Blanca el control actual sobre las dos cámaras. A esto se suma la falta de liderazgo que sufre el Partido Demócrata, tras la marcha de Barack Obama y la derrota de Hillary Clinton (aunque superó en más tres millones a Trump en el voto popular).

Para Pedro Rodríguez, lo más preocupante de estas elecciones «es que la política de EE.U. se ha convertido en un ajuste de cuentas. Algo que están dispuestos a aceptar los votantes». Mientras que para Carlota García Encina se da la circunstancia de que Trump, a pesar de llegar a estos comicios con un índice alto de impopularidad, cuenta con el respaldo de una buena situación económica, con el menor índice de desempleo de las últimas décadas, un 3,7%, según las cifras de octubre.

Otro de los aspectos importantes de estas elecciones es que servirán para medir también «la salud del Partido Republicano», que sufre una brecha interna entre los republicanos tradicionales y los trumpistas, esa veta abierta y consolidada por el presidente estadounidense.

Sin embargo, la inestabilidad en el seno del Partido Republiano no se traslada al electorado republicano, «muy movilizado», donde Trump sigue manteniendo su popularidad, que no ha variado mucho en los dos últimos años, y que se sitúa entre el 87 y el 90%, según apuntó el periodista Carlos Franganillo. Una popularidad que si se traduce en las urnas, manteniendo las dos cámaras, evitaría una serie de riesgos a los que se enfrenta el gobierno republicano en estas «midterm» si pierde reprsentación en el Congreso. Entre estos riesgos se encuentran que frenen las políticas de Trump, cuestionar los dos jueces conservadores elegidos durante su mandato para el Tribunal Supremo; la reforma fiscal, uno de sus logros más importantes para muchos; así como revertir el giro que ha dado al país.

Un dato que sobresale en estas elecciones legislativas, frente a comicios anteriores, es el récord de candidaturas presentadas por mujeres (23 para el Senado, y 237 para la Cámara de Representantes). De esas 260 candidaturas, el 75% se presentan por el Partido Demócrata. Según los analistas esta eclosión es consecuencia de fenómenos como el #MeToo y la polémica elección del juez Kavanaugh, nombrado para el Supremo a pesar de las acusaciones de abusos sexuales vertidas por varias mujeres.

Pero no se trata solo candidaturas. También se ha incrementado la movilización del voto femenino. Paul Isbell se refiere a este «fenómeno de género» como un factor a tener en cuenta en estos comicios. En opinión de Isbell, este fenómeno «impulsaría a los demócratas». El voto femenino decantaría los resultados hacia los demócratas con el 58% de los votos, frente al 33% de los republicanos.

What would the House map look like if only women voted? https://t.co/adx8J5mGmCpic.twitter.com/KMZedMUTpt