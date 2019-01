Ilhan Omar: de un campo de refugiados en Kenia al Congreso de EE.UU.

«Hace 23 años, desde un campo de refugiados de Kenia, mi padre y yo llegamos a un aeropuerto de Washington DC. Hoy volemos a ese mismo aeropuerto el día de mi juramento como primera mujer somalí-estadounidense en el Congreso». Este es el mensaje que tuiteó ayer Ilhan Omar junto a una foto en la que la ve acompañada de su padre, ambos tirando de su equipaje muy sonrientes.

Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que esta mujer, que este jueves se ha convertido en una de las dos primeras musulmanas en convertirse en congresista en EE.UU., emprendiera un largo viaje desde la marginación de vivir en un campo de refugidos -estuvo en Dadaab, uno de los más masificados del planeta, durante cuatro años tras huir de la guerra civil que asolaba Somalia- al país de la diversidad, en el que a veces se cumplen los sueños. Sin embargo, esto hoy, en la América de Trump, no hubiera sido posible pues Somalia es uno de los países cuyos ciudadanos fueron vetados en enero de 2017 por el presidente para ingresar en EE.UU. por considerar que suponían una amenaza para su seguridad.

23 years ago, from a refugee camp in Kenya, my father and I arrived at an airport in Washington DC.



Today, we return to that same airport on the eve of my swearing in as the first Somali-American in Congress. #Hope#Ilhan 🙏🏾 pic.twitter.com/jVeP3DOipN