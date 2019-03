Cabello afirma que el régimen ha permitido a la Cruz Roja llevar ayuda «porque queremos la paz» Un nuevo apagón alentó ayer las protestas en Venezuela, tanto de seguidores de Guaidó como de Maduro

Ludmila Vinogradoff Ymarú Rojas Caracas - Caracas Actualizado: 31/03/2019 01:53h

Miles de venezolanos volvieron a salir ayer a las calles para protestar. Lo hicieron para responder a dos convocatorias distintas: la de Guaidó, en La Matica de los Teques, para protestar contra los fallos en el sistema eléctrico (ayer tuvo lugar un tercer apagón) y la falta de agua; y la de Maduro, en San Bernardino, cerca de Miraflores, donde tuvo lugar una contramarcha por «la paz y la soberanía» para denunciar el supuesto ataque terrorista que ha dejado a Venezuela sin luz.

Por su lado, el presidente interino, Juan Guaidó, dijo que estaban cansados de que el régimen se burle de los venezolanos al atribuir el apagón a la iguana, un francotirador, una cometa. «no somos pendejos (tontos). Aquí el único responsable de la tragedia que vivimos se llama Maduro».

El también presidente de la Asamblea Nacional, que ayer volvió a sufrir un nuevo ataque -el lanzamiento de una bomba lacrimógena-, que se suma a la inhabilitación política por 15 años declarada por Maduro, además de haber sido atacado por colectivos armados con petardos, palos y piedras al salir del Parlamento, volvió a mostrar su fortalece y su determinación para desalojar a Maduro del poder. «Aquí estamos en la calle y vamos a seguir hasta lograr la libertad de Venezuela porque es la luz y la esperanza la que se va apoderar de este país», reitera Guaidó.

Su campaña es convertir la indignación en movilización. «Salgamos a las calles en cada comunidad para rechazar la falta de luz y agua y constituir los Comités de Ayuda y Libertad. ¡Debemos estar listos y organizados para lograr el cese de la usurpación».

Como en Los Teques, en otros cien puntos en todo el país también se concentraron para manifestarse contra Maduro, preparando el terreno para el simulacro de la Operación Libertad fijada para el 6 de abril.

Por su parte, los seguidores de Maduro caminaron desde el centro y oeste de la capital, vestidos de color rojo, en un clima festivo. Esta marcha sí fue retransmitida por la televisión estatal, mientras que la de la oposición tuvo eco a través de las redes sociales.

«El pais necesita la ayuda»

En la marcha chavista se pudo ver al número dos del régimen y presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, que un día después de que la Cruz Roja Internacional anunciara la distribución de ayuda humanitaria en Venezuela, dijo que esta era posible gracias a que «el Gobierno bolivariano ha abierto las puertas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la paz en este país».

Preguntados algunos manifestantes afines a Maduro sobre la entrada de esta ayuda, las respuestas fueron muy divergentes: «Yo soy revolucionaria y no quiero nada con ese señor (Guaidó) porque si no me lo da el presidente Maduro no lo quiero de nadie más porque no sabemos qué trae», aseguró Yolanda Cabrera a ABC.

Mientras, otros aplaudían la decisión para dejar entrar la ayuda: «Sería excelente porque el país necesita la ayuda humanitaria y con la autorización de quienes están al mando sería de gran ayuda para Venezuela. La Fuerza Armada tuvo que haber permitido que el alto mando lograra ayudarnos en esa parte», comentó por su parte Orlando Rodríguez, que se encontraba en esta marcha por trabajo, según indicó.