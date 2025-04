Al Príncipe Andrés le ofrecen seis millones de euros por someterse al polígrafo

El suicidio de Jeffrey Epstein el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, a la espera del juicio, dio un respiro al resto de implicados en los turbios asuntos del pedófilo, acusados de abusar y violar en repetidas ocasiones a decenas de menores. Dentro de la extensa red estaría el Príncipe Andrés , cuyo nombre quedó salpicado por la cercana relación que mantenía con el millonario magnate y las aseveraciones de una de las víctimas, Virginia Roberts , que insiste en que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el hijo de la Reina Isabel II cuando todavía era menor de edad.

Con Roberts y Maxwell

Una versión que dista mucho de la ofrecida por el propio Duque de York cuando decidió dar explicaciones en una entrevista por televisión, de 50 minutos de duración, con la periodista de la BBC Emily Maitlis, y que arrojó más dudas que luz. Fue un desastre de proporciones épicas, pero le volvió a salvar el tsunami que supuso la decisión del Príncipe Harry y Meghan Markle de abandonar la Familia Real británica. Aunque no por mucho tiempo. Es un asunto difícil de olvidar y las acusaciones (y fotografías que prueban la cercanía con Epstein y su mano derecha, Ghislaine Maxwell ) están ahí. Tampoco ayuda que no haya querido colaborar con el FBI y son muchos los que se preguntan cuál es su verdadera implicación, como el periodista de investigación canadiense Ian Halperin, que ha ofrecido al Príncipe cerca de seis millones de euros por viajar a Estados Unidos y someterse a un detector de mentiras con un experto mundial en este campo. «Quiero interrogarle y que se sincere sobre las acusaciones de Virginia Roberts», asegura en una entrevista para el medio Page Six. Su intención, afirma, es darle la oportunidad de que por fin limpie su nombre y quizá después escriba otro libro que lo convierta en «best seller» como ya lo fue su biografía no oficial sobre Michael Jackson.

Aunque el Príncipe Andrés y el resto de la Familia Real no se han pronunciado sobre este ofrecimiento (ni se espera que lo hagan y menos con el reciente fallecimiento del Duque de Edimburgo ), no hay duda de que tendrá que dar las convenientes explicaciones sobre su implicación en este caso tarde o temprano.