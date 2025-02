La nueva biografía de Isabel II desvela los secretos de la Corona

La Reina Isabel II se acerca a su 96 cumpleaños en medio de un momento convulso, no solo para el mundo, que dos años después del inicio de la pandemia de Covid-19 está sufriendo el estallido de una nueva guerra en Europa, sino en el seno de su familia, removida en los últimos años por escándalos varios , a los que se suma el duelo por la muerte, el pasado abril, del que fuera su marido durante 74 años, Felipe de Edimburgo.

Pero estos son solo los grandes y más recientes titulares en la vida de una monarca que lleva ya siete décadas en el trono de Inglaterra. Nunca ha concedido una entrevista, sus apariciones públicas son planificadas al detalle y hace gala de serenidad y discreción, pero tras esa fachada de Reina se esconden secretos e historias de una mujer que en su larga vida lo ha visto casi todo y que vive para contarlo, al menos en privado.

En público, ese papel recae sobre biógrafos como el renombrado Robert Hardman, que gracias a su acceso privilegiado a la Familia Real británica, ha podido hacer un nuevo y exhaustivo retrato de la soberana en ‘Queen of our times’ (La Reina de nuestro tiempo). Si la serie de Netflix ‘The Crown’ ha mantenido a miles de personas pegadas al televisor, el nuevo libro provocará que los lectores no puedan parar de leer entre sus páginas todo el detalle de las intrigas, dramas, pasiones, anécdotas, tradiciones, pompa y glamour que rodean la vida de esta mujer que, se ha adaptado a todo lo que le ha tocado vivir.

Personajes como el expresidente estadounidense Barack Obama, por quien fuentes cercanas al también premio Nobel aseguran que Isabel II siente una gran afinidad, aparecen entre los folios de una biografía que promete ser tan cautivadora como definitiva y que hace especial hincapié en la salida del Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, de la Familia Real.

Entre las anécdotas, el libro revela que el Príncipe de Gales se ofreció a intervenir en la boda de ambos y dijo que sería un honor acompañar a Meghan por el pasillo de la Capilla de San Jorge hasta el altar. La respuesta de la novia no fue exactamente la que esperaba el Príncipe, según revela ‘The Daily Mail’: «¿Podemos encontrarnos a mitad de camino?».«He estado escribiendo sobre la Reina y la monarquía durante 30 años y he entrevistado a su familia, personal, ministros y a otros líderes mundiales», asegura el autor, quien añade que «mientras escribía esta biografía, estudié documentos, muchos de ellos nunca antes vistos. A lo largo de sus 70 años en el trono, la Reina ha sido una devota líder de la Commonwealth. He visto cómo se ha esforzado por promover la cohesión interracial y multirreligiosa», subraya e l columnista, por lo cual ve «particularmente molesto» que haya tenido que enfrentarse a «cargos hirientes de racismo, no por parte de republicanos, sino dentro de su propia familia».