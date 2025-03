Fidel Albiac, un apoyo en la sombra para Rocío Carrasco

«Me lo debo a mí y se lo debo a la gente que me quiere y que ha estado conmigo: mi marido, mi suegra, mis amigos. Mi otra familia, la que he elegido aparte de la de sangre», así de contundente arrancaba Rocío Carrasco el primer episodio de su serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ en Telecinco. Durante toda la semana se han oído opiniones de expertos, compañeros, familiares, ex amigos, muchos testimonios. Unos han empatizado con el dolor de una víctima silenciada que hasta ahora no se había dejado escuchar, otros han alzado la voz para reclamar, como es justo, la presunción de inocencia hacía su ex Antonio David . Y sobre todo, se ha pedido compresión hacia unos hijos (Rocío y David) para los que algunas secuencias habrán sido enfrentarse a una dura realidad o no, depende. Ya en el capítulo cero hemos visto que la hija mayor conocía gran parte de la historia . Pero unos quieren saberlo todo ya y otros parecen creer saberlo en dos capítulos emitidos. Una tarea difícil, resumir 20 años en unas pocas horas. También han surgido como era de esperar los bulos que por primera vez la cadena Mediaset se encargaba de desmentir al mismo tiempo que se iban publicando. Ni Rocío Carrasco ha cobrado los millones que dicen por la docuserie , ni tampoco ha exigido que se aparte a su ex de los platós. Tal y como ha comunicado Mediaset ha sido una decisión tomada en exclusiva por la cadena.

Tampoco ha tardado en salir a la palestra el nombre de Fidel Albiac , al que algunos se refieren como la mano negra que hay detrás de Rocío Carrasco. Como en toda película tiene que haber un malo. Y él lleva años siéndolo. Muy juzgado sin conocerle tampoco, porque el sevillano de 48 años , proveniente de una familia humilde llegó a la vida de Rocío hace 22 años y en todo este tiempo ha sido su pilar fundamental. A él se le ha señalado como el culpable del aislamiento familiar y social de su mujer. O al menos eso se hacía creer desde tertulias y entrevistas y es el mensaje que ha calado en la sociedad. Psicólogos expertos en violencia de la mujer consultados por este periódico señalan que el aislamiento familiar es uno de lo comportamientos típicos que sufren las mujeres maltratadas a las que se las intenta alejar de todo haciéndolas ver que están solas. “ Quizás estar con él es lo que le ha salvado la vida ”, coinciden las voces expertas. El buscó refugio en el derecho, una materia que siempre le gustó desde pequeño aunque dejó los estudios en 2ºde BUP. Pero no le dolieron prendas para hacer el acceso a la Universidad y graduarse en Derecho en tres años en lugar de cuatro. Albiac se comía los libros buscando justicia para su mujer. Ese fue su mejor bálsamo. Luego vino el máster de la abogacía y el curso para colegiarse. Comenzó a colaborar con Javier Vasallo, uno de los prestigiosos penalistas de este país que ejerció de mentor y que defiende a su mujer en esta y otras causas. Ahora tiene entre manos su tesis doctoral sobre ‘El derecho al honor y la intimidad a las personas’ , que sueña en convertir en manual para generaciones venideras de estudiantes de Derecho. Acude con frecuencia a la Audiencia aunque con la toga esquiva a los flashes porque muchos no imaginan encontrárselo allí.

Pocos le conocen de verdad, ya que tiene muchos amigos pero no en el mundo del artisteo sino en otros sectores. Le gusta rodearse de gente de la que aprender porque es curioso por naturaleza . Aunque a primera vista tiene aspecto de dóberman, no tarda en desplegar su gracejo andaluz cuando se siente en confianza. Es un tipo sano al que le gusta cuidar su alimentación y practica deporte a diario y tiene maestría en kárate . Sabe tocar el piano, la guitarra y la percusión. Es desinteresado y aunque en su momento haya llamado a algunos periodistas o medios para pedir explicaciones, lo hacía como se verá en el documental, para proteger a su mujer. Como haría cualquiera.

Si tiramos de hemeroteca de él se ha llegado a decir que era narcotraficante, fue denunciado en 2017 por Irma , una niñera que trabajó para el matrimonio entre 1999 y 2000 y le acusaba de violencia física y psicológica. Otra de las tramas que tejieron contra la pareja y quedó archivada el mismo día ante la sospecha de que detrás de una acusación tan importante se escondía un montaje televisivo que perseguía desprestigiar al matrimonio. También una ex novia Elisabeth Martín apareció en un plató de televisión siguiendo probablemente instrucciones de las mismas personas que lo único que buscaban con estas calumnias era alejarlo de Rocío. Elisabeth fue condenada en sentencia del Supremo número 169/2011 por haber vulnerado el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen. Teniendo que abonar a Albiac 15.000 euros, más las costas e intereses. Pero no es el único pleito que interpuesto para salvaguardar su honor en estos años. Tiene más de una docena de sentencias ganadas antes el Supremo. Por ejemplo en las de lo ya extintos programas ‘Dónde estás corazón’ y ‘A tres bandas’ . En la sentencia número 702/2016 sobre la supuesta rentabilidad económica de la relación de Fidel con Rocío, se llegó a decir que «hacía y deshacía a su antojo en el patrimonio de Rocío Carrasco y que habría supuesto una pieza de discordia en el tema de la herencia». En ambos espacios se aseguró también que «Rocío no toma las decisiones por ella misma, las toma a través de Fidel Albiac» y que «antes de conocerla tenía 21 días cotizados a la Seguridad Social, no tenía ni oficio ni beneficio y estaba sacándose oposiciones para un cuerpo de seguridad del Estado, es curioso que en prácticamente cinco meses después monte una empresa que genera beneficios millonarios de la noche a la mañana, ‘Yamaguchi Producciones Artísticas’, un señor que en la vida ha dado un palo al agua y que no tiene nociones de lo que pueden ser representaciones artísticas al caer en el seno de la familia Jurado», fueron algunas de las opiniones vertidas en ambos espacios televisivos.

El Supremo le dio da la razón al constituir una injerencia en la intimidad personal y familiar. Además consideran que Albiac no es un personaje público ni en ningún momento ha dado a conocer públicamente aspectos de su vida. En 22 años de relación, Fidel, solo ha participado en una exclusiva , la de su boda con Rocío en la revista ‘¡Hola!’ de septiembre de 2016. Su silencio ha servido para esbozar una imagen de malo que es probable que a lo largo del documental también vaya desdibujándose.