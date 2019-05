Los nutricionistas denuncian que la «dieta del cajón» de los centros de salud «no tiene ninguna utilidad» Alegan que debe de ser un nutricionista quien haga un régimen específico para cada paciente

La presidenta del Consejo General de Colegios de Dietistas Nutricionistas de España, Alma María Palau, denunció esta semana que «la dieta del cajón (la que dan médicos y enfermeras en las consultas de atención primaria) no tiene ninguna utilidad», porque debe de ser un nutricionista quien haga una para cada paciente». Palau, en una entrevista con Servimedia, reivindicó el papel de los dietistas y nutricionistas como profesión sanitaria que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud (SNS).

«Los médicos de atención primaria son los que más nos apoyan, porque saben que el paciente al que le dan esta dieta que sacan del cajón para que adelgancen y mejoren sus niveles de colesterol, no la seguirá y que éstos volverán a su consulta. Nuestro trabajo contribuiría a que la presión asistencial bajara en las consultas de los medicos de familia. Pero no podemos hacerlo porque en la sanidad pública no tenemos apenas plazas reconocidas. Sólo en cinco Comunidades hay plazas reconocidas en el SNS y son claramente insuficientes. No llegan ni a 20. Los endocrinos también nos apoyan y valoran nuestro trabajo».

En la actualidad hay 3.500 mujeres dietistas nutricionsitas colegiadas y 500 hombres. Cada año salen unos 1.200 titulados porque ya hay 30 universidades que imparten este grado, según datos facilitados por Palau, sin embargo esta profesión sanitaria no tiene ningún peso en el SNS, a pesar de que en España el problema de la obesidad es cada vez más preocupante.

La única salida que tienen, de momento estos titulados, que luchan cada día contra el intrusismo es la consulta privada. «Está de moda el "coaching nutricional" y el 70% de las personas que se presentan así no son titulados», lamentó Palau. Luchar contra este problema y conseguir su lugar en el SNS son los dos objetivos principales por los que lucha la presidenta del Consejo General de Colegios de Dietistas Nutricionistas de España.

