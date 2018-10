Fundación Jaime Alonso Abruña: «No solo las medicinas curan» La Fundación Jaime Alonso Abruña nace con la intención de ayudar en España a niños con problemas graves de salud, sociales y educativos

«No solo las medicinas curan. Mejorar el entorno hospitalario influye positivamente en todos los pacientes y sus familias, mucho más cuando el paciente es el niño». Así lo afirma Patricia Abruña, una mujer fuerte y generosa, madre de cinco hijos, uno de ellos, Pablo, con una grave enfermedad, y otro, Jaime, fallecido a los ocho años tras padecer una leucemia. Lejos de amilanarse, la terrible experiencia de esta madre de familia numerosa se ha traducido en la creación, allá por 2012, de la Fundación Jaime Alonso Abruña, que nace con la intención de ayudar en España a niños con problemas graves de salud, sociales y educativos, «para que tengan una infancia estable», explica.

Lo que ella y su familia vivieron durante tres largos años, cuenta, les va dictando los pequeños pasos que se dan desde la Fundación. «Un buen día, mi vida dio un giro de 180 grados, y pasé de ser un ama de casa a tener a dos hijos hospitalizados durante largos periodos de tiempo y a otros tres en casa, con sus necesidades personales», relata Patricia. «En nuestro caso llegamos a tener a Jaime y Pablo en oncología, los dos inmunodeprimidos... solo se veían por una ventana. Pero desde el primer momento tuve claro que nadie podía estar triste y ni llorar», cuenta esta mujer. De hecho, prosigue, «uno de ellos, Pablo, no paraba de reírse, incluso con sonda y con la tripa abierta, y su cancer se curó. Jaime en cambio no salió adelante, pero estaba feliz de poder tener a papá y a mamá pegados a él, y pudimos tener una última imagen de la familia en paz y alegría».

«Fui testigo de cómo afecta el estado de ánimo de la gente que rodea a estos pequeños pacientes, y estoy firmemente convencida de que no solo las medicinas curan», afirma. «Nosotros -afirma Patricia-, somos unos privilegiados. Durante todo aquel tiempo nos sentimos acompañados e incluso hicimos amigos en el hospital, y a los que estaban en casa les ayudan en los estudios... pero he visto a muchas familias sentirse muy solas. Me rompía el corazón ver a algunos padres de niños durmiendo encima de la mesa, en coches... porque no podían pagarse un hotel, otros matrimonios que no aguantaban y se rompían...», relata.

En esa tesitura empezó a rondar por su cabeza la idea de ayudar, de echar una mano a esas personas que no pueden afrontar de igual forma las hospitalizaciones de sus hijos. «Muchos pensaron que estábamos locos, al principio no sabíamos por dónde tirar. Hasta que un día en el 12 de Octubre pensamos que por qué no pintábamos la planta de blanco, y le hacíamos algún dibujo. Así que en 2013 arrglamos la planta de trasplantados. En 2014 llegó la novena planta, en 2015 la octava, en 2016 la planta de oncología pediátrica, en 2017 hemos acondicionado la parte de ingreso pediátrico... Son mejoras menores, pero si mejoras en una cosa mejoras en todo lo demás. Creemos firmemente en que un poquito mejora otro poquito... Y así intentamos hacer de estos espacios sitios más agradables de estar, y que se adapten un poco al niño», cuenta Patricia. La realidad es que «recibes mucho más de lo que das. Solo con ver sonreír a un niño ya merece la pena cualquier esfuerzo», apunta.

Su último gran logro ha sido la inaguración, el pasado 9 de este mes, de una nueva decoración en una zona destinada a consultas pediátricas en el Hospital Universitario 12 de Octubre. La renovación de esta área, destinada a la atención ambulatoria de niños, ha permitido crear espacios más amplios y luminosos, decorados con pinturas inspiradas en la naturaleza y realizadas por jóvenes artistas y muralistas.

La Fundación también colabora con un grupo de apoyo para padres que han perdido a sus hijos, y con el Centro de cuidados paliativos Laguna, en Madrid (España), ayudando a familias en circustancias muy extremas, ofreciendo un fin asistencial y social y de respiro a esos progenitores, entre otros proyectos. «Cada niño importa. Todos son importantes», es el lema de Patricia Abruño.