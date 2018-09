Padres e hijos Cómo conseguir que los niños utilicen los videojuegos de forma segura Promover un uso seguro de las tecnologías en la infancia y la adolescencia es vital para evitar posibles casos de «ciberbullying»

Alejandra González

Madrid

La cultura ha cambiado de una forma vertiginosa en los últimos años, gracias en gran medida a la tecnología. Concretamente, los videojuegos ya no son iguales a como los entendíamos hace 20 años y cada vez ofrecen más opciones, como múltiples vías para socializar o también la opción de aprender los fundamentos de la programación. Sin embargo, del mismo modo, también son más complejos y llenos de posibilidades, lo que supone un reto en los hogares.

Los padres necesitan materiales, consejos, recursos y guías que les ayuden a tener las herramientas para actuar en este terreno. «No tenemos especial interés en que los menores se diviertan con videojuegos, pero sí nos importa que, si se hace, los padres compartan momentos de pantallas junto a ellos», afirma Jorge Flores, fundador y presidente de PantallasAmigas.

En esa senda, esta plataforma ha creado un sitio web con el objetivo de ayudar a padres y madres con contenido útil, como consejos para un uso adecuado, videojuegos recomendables para niños y manuales.

Roblox, la plataforma online de entretenimiento para niños y adolescentes; el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), a través del servicio para menores Internet Segura for Kids (IS4K) y PantallasAmigas han colaborado para crear una serie de consejos para ayudar y orientar a padres en esta materia.

Estos son los pasos a tener en cuenta por padres que quieran que sus hijos jueguen de forma responsable y segura:

1. ¿Sabes a qué juega tu hijo? El primer paso es saber a qué está jugando tu hijo. Es importante que el juego sea divertido, pero no lo es menos que le aporte algo, que le enseñe historia, que tenga algún componente social/cooperativo, que incluya puzles que estimulen su inteligencia, que tenga un guión rico, etc. Conocer los sistemas de clasificación por edad y tipo de contenido como PEGI y averiguar si el juego incluye componentes online, microtransacciones y otros factores a tener en cuenta a la hora de valorar si es adecuado o no. Si el juego permite crear contenidos por parte de los jugadores, es importante conocer las normas que indica la plataforma.

2. Cuenta y chat lo más seguros posible. Es recomendable crear juntos la cuenta para el menor y elegir plataformas que cuenten con sistemas de registro por edad y códigos de seguridad para padres, además de una contraseña de acceso. Estos códigos no son necesarios para entrar y jugar o navegar, pero sí para realizar cambios en la cuenta (como validez en un pago, opciones de privacidad, seguridad...). De no incluir esta opción, es prioritario compartir la contraseña con tu hijo y que sepa y acepte que puedas entrar en cualquier momento.

3. Vigila el tiempo que pasa usando tecnología. El uso de la tecnología ha llegado a ocupar un lugar importante en el día a día de los niños y adolescentes, y es importante acordar previamente con ellos el uso del juego en línea y vigilar signos de dependencia. Hay que vigilar síntomas de irritabilidad e incluso ansiedad ante la idea de desprenderse del dispositivo o juego, así como detectar cualquier cambio en el comportamiento, abandono de obligaciones o pérdida de interés por actividades que antes le gustaban, así como cambios en la relación con sus amistades.

4. Cómo evitar a los depredadores. Las personas con malas intenciones pueden llegar a importunar a niños que se encuentren en plataformas de juego (normalmente menos seguras) o incluso en el mundo real. Los niños deben verse muy arropados en este punto y sentir la confianza de acudir a sus padres si reciben algún tipo de solicitud inapropiada. Más importante aún es que sientan el respaldo de sus padres si esas personas en algún momento dicen haber conseguido algún tipo de material vergonzoso (como una foto subida de tono, un mensaje, etc), ya que suele ser un recurso muy habitual que utilizan para reiterar su extorsión al menor.

5. Prevenir el «ciberbullying». Es una práctica que puede encontrarse en las plataformas online, a pesar de que actualmente se incluye moderación humana en tiempo real y herramientas de detección automática y bloqueo de lenguaje inapropiado. De nuevo, es clave hablar con los hijos sobre este tipo de comportamientos, tanto para que sepan identificar y denunciar este tipo de abusos. Será vital estar al tanto de todos los mecanismos que ofrece el juego online al que juega tu hijo para prevenir este tipo de abusos, como el bloqueo de determinados usuarios.