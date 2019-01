10 palabras que te ayudarán a entender a tu hijo adolescente

S. F.

¿Problemas para comunicarte con tu hijo? ¿Te sientes un poco «tonto» en conversaciones con gente más joven? Tras analizar las tendencias del lenguaje de los «millennials« o, lo que es lo mismo, los nacidos entre 1981 y 1993, Babbel ha elaborado el listado de las diez palabras más usadas que han usado en los últimos meses.

¿Qué es un «match»?

«Match» proviene del ámbito del ligue, las personas que han utilizado en alguna ocasión una aplicación para ligar seguramente la hayan escuchado en múltiples ocasiones. Haces «match» con alguien cuando dos personas se gustan.

¿Qué es «random»?

¿Has oído alguna vez… una persona «random» se puso a hablar conmigo...? Esta palabra hace referencia a algo o alguien aleatorio, al azar. Es la típica palabra que se puede utilizar casi en cualquier situación, vamos, en una situación «random».

¿Qué es «stealker»?

«Stalkear» es sinónimo de cotillear aunque podríamos decir que está enfocado a las redes sociales. Tú «stalkeas» cuando te introduces en el perfil de Instagram o cualquier otra red de un amigo o conocido que investiga en profundidad hasta que esa persona no tiene ningún secreto para ti.

¿Qué es «crush»?

«Crush» se trata de esa sensación en la que ves a un chico o a una chica y te impacta de forma inesperada y brutal. Eso sí, este sentimiento te puede durar 5 minutos, una semana o toda la vida. Realmente hace referencia al amor a primera vista.

¿Qué es un «influencer»

La palabra «influencer» es una de las de lo más escuchadas últimamente. Dícese de la persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca.

¿Qué es «mainstream»?

Sobre la palabra «mainstream» lo cierto es que no solamente tiene una traducción, se trata de algo que tiene todo el mundo, algo convencional, una tendencia mayoritaria en la sociedad que quizás, por ser muy manida, puede llegar a considerarse vulgar.

¿Qué es «hater»?

Hay muchos «haters» por el mundo, personas que odian algo y que hacen todo lo posible por echarlo abajo. Las redes sociales están plagadas de este tipo de personas que son «odiadores» profesionales.

¿Qué es un «troll»?

«Troll» es primo hermano del «hater», persona que se dedica a refunfuñar por las redes sobre algo que no le gusta sin dar muchos detalles al respecto. En particular las marcas y compañías tienen pánico a que les «trolleen» sus perfiles.

¿Qué es «shippear»?

«Shippear» o lo que es lo mismo, alcahuetear, esa práctica casi prehistórica de juntar a dos personas sentimentalmente. La diferencia es que «shippear» se practica solamente en redes sociales. Es muy común hacerlo con los participantes de los «reality shows».

¿Qué es un «follower»?

Sobre la palabra «follower» aunque lo cierto es que no sería necesario utilizar este término anglosajón, ya que disponemos en castellano de la palabra seguidor se trata de un término que ha sido potenciado en las redes sociales, principalmente en Twitter. No eres nadie si no tienes un número elevado de «followers».

