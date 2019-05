Día Escolar de las Matemáticas «Aprender matemáticas es como subir una escalera: cada peldaño es indispensable para llegar al siguiente» Razonamiento, sistematización y autonomía, algunas de las claves en el aprendizaje de esta asignatura

Toru Kumon, profesor de matemáticas ideó hace más de 60 años un método que siguen hoy millones de niños en todo el mundo, y miles en España. Hoy día, sigue estando más en vigor que nunca, pues este método de aprendizaje ayuda a desarrollar en los alumnos las habilidades que se necesitan para trabajar en el campo de las áreas de conocimiento de las STEM, muy de actualidad.

Kumon Matemáticas acompaña a los alumnos desde el aprendizaje de los números hasta más allá de la resolución de cálculo diferencial e integral, adquiriendo un potente cálculo mental, sin necesidad de utilizar calculadora. Razonamiento, sistematización del trabajo, autonomía y responsabilidad para tomar decisiones, cualidades básicas para dominar las matemáticas, se trabajan a diario en Kumon, con lo que el alumno las incorpora a su rutina de forma natural, lo que facilita el aprendizaje.

Aprender matemáticas, asegura Maribel Martín de Rosales, directora de desarrollo de Kumon España, «es como subir una escalera: cada peldaño es un paso indispensable para subir el siguiente. Basta con que haya un travesaño suelto o inestable para que el niño pueda retroceder y perder la confianza en su capacidad. Un traspié así puede provocar ese "miedo a las matemáticas" del que hablan muchos padres e hijos. Si un niño no domina la aritmética básica, no puede continuar con el preálgebra y, si no domina esta parte, tampoco puede pasar al álgebra, etc.».

«Lo que hacemos nosotros -prosigue Martín del Rosales- para lograr que cualquier niño se sienta capaz y motivado por aprender matemáticas, es darle la oportunidad de estudiar un contenido adecuado a su capacidad, no relacionado con su curso escolar. A partir de esa base sólida, reforzamos todas las capacidades que favorecen el aprendizaje, al tiempo que va avanzando en contenidos más complejos. Nuestro objetivo es llegar cuanto antes a ofrecerle una experiencia de aprendizaje autodidacta, animarle a que aprenda contenidos nuevos por sí solo», añade.

Kumon, explica, «concede máxima importancia a que el alumno entienda el procedimiento de las operaciones y, por ello, a su capacidad de elegir la manera más eficaz de resolver cada ejercicio. Esto se consigue gracias al trabajo que se realiza en nuestros centros, donde los profesionales ofrecen a cada niño una orientación individualizada. Un reto adecuado y la mínima intervención para aprender a estudiar por uno mismo, desarrollar agilidad mental y potenciar al máximo la capacidad de aprendizaje de cada alumno desde edades tempranas».

Con Kumon Matemáticas, concluye esta profesional, «la garantía es que la adquisición de capacidades y conocimientos sea sólida y progresiva. Con confianza, paciencia, trabajo y aplicando los conocimientos y capacidades que va adquiriendo, el alumno es capaz de sacar su máximo potencial».

