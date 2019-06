Viva la vida Paz Padilla se sincera sobre su única operación estética: «Me arrepiento» La televisiva ha confesado numerosos detalles de su vida privada en «Viva la vida»

Paz Padilla acudió el pasado fin de semana al programa «Viva la vida«», dirigido por Emma García. Allí, la televisiva se sinceró sobre numerosos aspectos de su vida privada, mostrando su lado más personal. La madre de Anna Ferrer relató los momentos más duros de su carrera y trató algunos temas relacionados con sus compañeros de «Sálvame».

La gaditana también sorprendió por una confesión muy personal que llevaba implícito un importante mensaje. Paz Padilla habló sobre operaciones estéticas y contó que ella solo se ha sometido a una cirugía de pecho. Fue en el pasado y asegura arrepentirse de haber tomado esta decisión.

«No se lo recomiendo a nadie», aseguraba al tiempo que se sinceraba sobre el calvario que pasó tras la intervención: «Yo me tuve que operar dos veces. Estaba en 'Sálvame' y me fui corriendo a Urgencias y me tuvieron que operar otra vez, no lo sabe nadie, nadie se enteró».

Además de los problemas de salud derivados de la operación de aumento de pecho, también ha decidido sincerarse sobre el motivo que le empujó a hacerlo y del que aún, a día de hoy, se arrepiente: «Me operé por un hombre, por el padre de mi hija. Yo le di el pecho a mi hija, se me quedaron como dos calcetines y lo hice por él».

Contando esto ha intentado enviar un mensaje «body positive», animando a todas las mujeres a quererse tal y como son: «Cada una tiene que querer su cuerpo, ya está bien de que los hombres y los demás decidan qué es bello y qué no, ¡pues no! Hay que quererse y aceptarse con o sin pecho».