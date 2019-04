Sálvame Kiko Matamoros responde al «tonteo» de su hijo y nueva novia Diego Matamoros asegura que la joven modelo, de 21 años, intentó primero conquistarle a él

ABC Madrid Actualizado: 25/04/2019 01:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Estalla la polémica por la nueva novia de 21 años de Kiko Matamoros

«La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla», escribía Kiko Matamoros hace unos días en Instagram junto a una fotografía de su nueva novia, Marta López, una modelo de 21 años. Así, confirmaba lo que era ya un secreto a voces, pues una conocida revista publicaba poco antes unas instantáneas en las que la pareja aparecía besándose. Su historia de amor con Cristina Pujol, con la que llevaba cuatro meses y planeaba casarse en junio, ya son historia.

Si bien hace unos días estallaba la polémica por la mencionada foto de la joven, ahora el que ha puesto al colaborador de nuevo en el ojo del huracán ha sido su propio hijo, Diego Matamoros, con quien la relación pende de un hilo. Este ha acudido al estreno de una película y se ha despachado sobre la nueva relación de su progenitor.

«Lo que más me ha sorprendido es la chica en sí, es Marta. Hace tres años intentó estar conmigo», ha soltado de buenas a primeras dejando a todo el mundo sin habla. Ha añadido que no tiene nada en contra de las relaciones entre una persona joven y otra más mayor, pero asegura que la modelo lo único que busca es el «apellido Matamoros».

«Al final da apariencia de soledad. Creo que lo que está intentado vender es el 'soy feliz, estoy con una chica joven', pero al final eso lo que denota es que está más solo que la una y que te aguanta poco una persona de su edad», ha dicho tajante.

Por su parte, Matamoros no se ha callado y no ha dudado en contestar a Diego: «Muchas chicas jóvenes han venido y me han dicho que mi hijo les ha tirado la caña, pero que el que les gusta soy yo; y no estoy vacilando», decía devolviendo el ataque. Ha cambiado el tono, eso sí, cuando ha dicho que está «enamorado hasta la médula».