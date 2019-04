Sálvame La angustiosa vida de Carmen Borrego tras su abandono de «Sálvame» La fama le ha superado y ahora espera recuperar la paz alejada del foco mediático

Carmen Borrego abandonó ayer «Sálvame» apenas una semana después de su última exclusiva. «Tiene pánico escénico a estar en este plató», explicó David Valldeperas comunicando así la decisión de la pequeña de las Campos. En «Lecturas», reaparecía tras haberse operado por segunda vez de la papada pero también lanzaba una pulla contra el resto de colaboradores del programa: «He echado de menos un mensaje de mis compañeros preguntándome cómo estoy. Nadie lo ha hecho, solos mis jefes».

La pequeña de las Campos abandona los platós angustiada porque según ha relatado en numerosas ocasiones, la fama le ha superado y ahora espera recuperar la paz lejos del foco mediático. Hasta tal punto que aseguró que había perdido el buen humor y esto terminó afectando directamenet a sus familiares y amigos más próximos. Desde que dejase de ser una persona anónima, la hermana de Terelu Campos ha protagonizado numerosas exclusivas y hasta un apartado solo para ella en el programa del corazón por excelencia. Durante su última entrevista, la hija de María Teresa Campos acusaba duramente a sus compañeros de programa. «No les importo nada», se lamentaba. «Cada vez que le pasa algo a Lydia Lozano yo estoy, por eso me ha dolido que no me preguntara cómo me encontraba».

Ahora, Carmen Borrego quiere «alejarse» de los focos, lo que más le gustaría es volver al pasado, al momento en el que dirigía y de esta forma volver a sus orígenes detrás de las pantallas. La decisión está tomada. No quiere negociar su regreso a «Sálvame», aunque seguirá colaborando en «Sábado Deluxe».