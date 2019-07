Sábado Deluxe La traumática adolescencia de Mahi La exconcursante de «Maestros de la costura» se destapó como una de las grandes sorpresas de «Supervivientes»

Mahi Masegosa entró como una de las grandes desconocidas de esta última edición de «Supervivientes», pero poco a poco se fue ganando el cariño tanto de sus compañeros como de la audiencia del «reality», que premió su forma de ser y sus excentricidades y la llevaron hasta la final.

La exconcursante de «Maestros de la costura» se destapó como una de las grandes sorpresas de «Supervivientes». Y por ello «Sábado Deluxe» le ha llamado este fin de semana para que se siente en uno de sus sillones. Durante la charla, la exconcursante de «Maestros de la Costura» confesó que en la adolescencia sufrió bullying por sus excéntricos vestuarios: «Me llamaban la fashion. Me hacían un poco de mofa porque siempre vestía de rosa, pero no me gusta llamarlo buying», y recordó: «Yo tenía una gorra rosa y, cuando iba por el pasillo, me daban en la visera. Lo pasé mal, de no tener amigos», aunque añadió: «Esa gente hace que el espíritu se haga más fuerte. Se reían de mí por la gorra y, al día siguiente, les doy las gracias, me la ponía con más seguridad todavía», zanjó antes de que el publico le dedicara un largo aplauso.

Cuando Mahi se vuelve a encontrar a esas personas que en su adolescencia le hicieron sufrir tanto, «los veo y están calvos, viejos, gordos y feísimos. Les digo que están desmejorados y me da un regocijo», dijo riendo.