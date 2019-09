Sábado Deluxe Brutal pelea entre Asraf Beno y Omar Montes: «Eres la peste» El novio y el exnovio de Chabelita Pantoja protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos

El «clan Pantoja» al completo se encuentra en el ojo del huracán.Isabel Pantoja, Chabelita y Kiko Rivera llevan meses copando los titulares de la prensa del corazón, sobre todo desde la inesperada entrada de la tonadillera en «Supervivientes». Además, durante su estancia en la isla, la artista encontró un gran apoyo en Omar Montes, exnovio de su hija, con el que mantiene una estrecha relación.

Esta situación, sumada a la amistad de Montes con Kiko, no ha gustado nada a Isa Pi -como se hace llamar ahora- ni a su actual novio, Asraf Beno, que anoche decidió sentarse en el plató de «Sábado Deluxe» para pronunciarse sobre las últimas polémicas que rodean a la familia.

Su entrevista más íntima, no obstante, se vio nublada por la intervención de Omar, que entró en directo desde un bolo, y no dudó en cargar duramente contra el modelo. «No es ejemplo para decir nada», le cortaba Asraf en un principio. «No soy el mejor ejemplo, ni el peor. Tú con lo de agarrar a la niña de esa forma has perdido mucho como persona y como hombre. El comportamiento que has tenido no me gusta nada, cuando te vea…», le contestaba en tono amenazante.

Omar Montes hacía referencia a unos hechos que tuvieron lugar recientemente cuando Asraf, delante de las cámaras, agarró del brazo a su novia de malas maneras, unas imágenes que sacaron de sus casillas a la propia Isabel Pantoja: «Es verdad que agarrar a Isa por el brazo fue feo, pero la cogí para esconderla de las cámaras. No era con la intención que muchos quieren ver. Al día siguiente nos levantamos y tan normales. Esa reacción fue por las cámaras», se excusó él.

El ganador de «Supervivientes» no perdió oportunidad para seguir arremetiendo contra él, en lo que terminó por convertirse en uno de los momentos más tensos del programa: «Búscate la vida y haz un curso de jardinería o cualquiera que beneficie a tu vida, que estás haciendo el ridículo con tu música. La 'salchipapa' al lado de tu mierda de música es un himno. Búscate algo, y haz un favor a la humanidad porque eres la peste, eres malísimo».