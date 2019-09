Sábado Deluxe Belén Esteban anuncia su segunda boda con Miguel Marcos La colaboradora de televisión ha concedido su primera entrevista en televisión tras volver de vacaciones

Belén Esteban ha regresado de sus idílicas vacaciones con Miguel Marcos, con el que se dio el «sí, quiero» este verano, y ha vuelto a la televisión. Que mejor manera de hacerlo que concediendo una entrevista en «Sábado deluxe» en la que ha hablado sobre su periodo estival y su última guerra con Toño Sanchís.

Aunque lo primero que ha hecho nada más entrar en el plató de Telecinco ha sido desmentir todos los rumores sobre su posible marcha de «Sálvame» después de haber sido supuestamente despedida. «Yo sigo en mi programa 'Sálvame', a mí no me han despedido de Mediaset, ni me voy de mi programa, ni me voy al programa 'Viva la vida'», decía este sábado en el programa de Telecinco. Y añadía: «Es verdad que llega un momento que dices: 'no sé si algún día quitarme de algo, pero yo no me puedo permitir no trabajar, tengo que trabajar'» ha asegurado.

Otro de los aspectos destacados de la entrevista ha sido en lo tocante a Toño Sanchís, para el que no ha tenido precisamente buenas palabras. Belén Esteban ha desvelado que ya es dueña de su casa: «Soy propietaria de la casa de Toño Sanchís desde el 17 de julio. Mi nombre ya figura en las escrituras. Lorena Romero y Toño Sanchís son 'okupas', la casa está a mi nombre. Él ha dejado de pagar la casa once meses antes de que figurara mi nombre».

El que fuera su representante no ha querido abandonar su casa, aunque sí ha dejado de pagar los gastos, como así ha desvelado Belén Esteban. De seguir así, la televisiva asegura que tomará medidas legales. «Voy a por todas», remarca.

Aunque sin duda el plato fuerte de la noche ha sido cuando ha desvelado que se volverá a casar. La colaboradora de televisión quiere casarse de nuevo con Miguel Marcos pero, en esta ocasión, por la iglesia. El enlace será, como no podía ser de otra manera, en Paracuellos del Jarama. «Estamos arreglando los papeles porque me voy a casar en la iglesia de mi pueblo», confesó. «Otro bodorrio», añadía ilusionada.