Paula Echevarría: «Me da tranquilidad que David este bien» La actriz asegura que la relación con su exmarido es estupenda: «Siempre vamos a ser familia. No ha sido una separación traumática donde haya habido palos ni nos hemos tirado los trastos a la cabeza»

Paula Echevarría presentó anoche en Madrid el nuevo Samsung Galaxy Watch. Para la ocasión eligió un minivdestido negro con cuerpo de plumas y falda drapeada con cola lateral de Fernando Claro, sandalias al tobillo del mismo color y joyas de Tous. Tras el photocall, la actriz cambió los tacones de infarto por unas cómodas zapatillas Converse.

Durante la fiesta, la intérprete habló de su relación con su pareja actual Miguel Torres, de su exmarido David Bustamante y la relación que este mantiene con la bailarina Yana Olina.

¿Qué tal el verano?

El verano muy bien, he tenido un verano muy bueno, largo, estupendo, tranquilo, divertido ha tenido de todo un poco.

¿Cómo llevas despertar tanto interés mediático?

Sí, ya puedo salir tranquila de casa. Ahora es lo normal, a veces salgo y hay un poco de prensa, pero ya no es lo que ha sido. Ya no son 12 coches. Ya no es una persecución de día y noche.

¿Estabas muy agobiada?

Hombre, he tenido 12 coches detrás de mí todos los días durante meses. Cada paso que daba, de los coches se multiplicaban y salían dos y tres de cada coche. Cada día de mi vida, fuera donde fuera. Pero en ningún momento temí por mi vida, para empezar porque soy consciente de que la gente que me sigue no me va a perder y si yo acelero ellos aceleran por dos, por lo que es una tontería querer huir.

Ahora, con menos prensa pendiente, ¿disfrutas más de la relación que antes?

Sí, pero no por la prensa, disfrutas más de las cosas cuando todo se estabiliza, se asienta y se tranquiliza en todos los sentidos. Yo siempre he dicho que el tiempo lo pone todo en su sitio.

¿Cómo llevas la distancia en tu relación con Miguel?

Todo bien, no es un trauma ni un palo. En este momento de mi vida quizá sea lo mejor para dar tiempo para que todo vaya fluyendo de una manera normal y tranquila y no tener presión de nada.

¿Qué tal llevas las obras de tu casa?

La casa bien, la parte de fuera ya está hecha, pero falta la parte de dentro. Ahora sigo viviendo donde siempre, todavía no la he vendido ni está puesta en venta.

¿Cómo está tu hija Daniela?

De Daniela prefiero no hablar, ella está muy bien en su vida en general. Esta feliz en el colegio y todo y ya está.

¿Qué tal fue el encuentro entre Miguel y tus padres en Asturias?

Dejad a Miguel ya. Mis padres están estupendamente.

¿Ahora te gusta más el fútbol?

No, el fútbol no me gusta más ahora. No voy a ir al campo todavía y en la tele no me gusta.

¿Cómo es tu relación con David Bustamante?

Ya lo he dicho mil veces, la relación con David es estupenda. Estupenda no es que quedemos todos los días para tomar un café y para cenar los sábados, es una relación como tiene que ser, hablamos las cosas que tenemos que hablar y nos ponemos de acuerdo en las cosas que nos tenemos que poner. Siempre vamos a ser familia. Lo más importante en la vida de los dos es nuestra hija, y por ella y para ella siempre intentaremos ponernos de acuerdo a la primera en todo. Los dos vamos a una, no ha sido una separación traumática donde haya habido palos ni nos hemos tirado los trastos a la cabeza.

¿Estarías más tranquila si David rehiciera su vida?

¡La ha rehecho! Me acaban de decir que hay unas fotos. A mí me da tranquilidad que él este bien, porque si él está bien, mi hija cuando esté con él estará mejor. Yo estoy muy tranquila.

¿Ya conoces a Yana Olina?

¡Venga, hasta luego chavales!

¿Qué tal es tu relación con Poty después de los problemas que ha tenido con Bustamante?

Yo con Poty acabo de hablar hace 10 minutos, mi hija se ha quedado esta tarde con él. Ya somos todos muy mayores para tener que elegir entre unos y otros. Todos podemos ser amigos.

Y en plano laboral, ¿qué tal va todo?

Voy a rodar una película que se llama Si yo fuera rico, con Álvaro Fernández Armero, que es una comedia.

¿Qué harías si fueras rica?

Yo creo que las mismas cosas que hago ahora.

¿En alguno de tus nuevos personajes hay alguna escena subida de tono que no hayas interpretado antes?

No lo he hecho nunca porque no lo he querido hacer nunca. No tengo problema en hacer algunas escenas pero hasta un límite. Yo cuando empecé en esta profesión le prometí a mi madre que ella podría ir a ver cualquier serie o película que yo hiciera y que no sentiría pudor ni nada de lo que avergonzarse. Hay desnudos y desnudos, hay muchas formas de hacer secuencias desnuda. Hay sexo gratuito y sexo justificado. Hay que valorar muchas cosas.

¿A Miguel le molesta ves escenas de besos en series o películas?

Todavía no le ha tocado ver nada.

Este fin de semana, los Reyes y sus hijas visitaron tu tierra, Asturias.

Sí, supongo que para Letizia, como asturiana que es, habrá sido algo muy emotivo. A mí me emociona La Cantina cuando voy y Covadonga. Hombre, es bonito ver que la princesa de Asturias vaya a visitarla, pero ni voy a verlos con la banderita ni tengo nada en contra de ellos.