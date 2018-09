Pamela Anderson, una ruptura y dos versiones: lo que se sabe del fin de su noviazgo con Adil Rami La actriz y el futbolista han puesto punto final a su historia de amor y aunque se desconocen los motivos sí sabe quién tomo la decisión: ella

ABC

Se acabó eso de encontrarse a Pamela Anderson en el supermercado o por las calles de Marsella. La actriz y su pareja, el futbolista delOlympic de MarsellaAdil Rami, han roto. La ex vigiliante de la playa ha abandonado la casa que compartían en la ciudad francesa y ha vuelto a su mansión de Malibú, según apuntan desde «Page Six».

Poco más de un año les ha durado el idilio a Rami y Anderson, quien incluso acudió a algunos de los partidos del Mundial de Rusia para animar a la selección francesa, con quien fue convocado su novio (si bien no llegó a jugar).

Lo que todavía se desconocen son los motivos que han llevado a la actriz a tomar la decisión de romper. De hecho, la prensa anglosajona maneja dos posibles versiones: la primera, que Rami le pidió matrimonio a la intérprete, quien se sintió ofendida porque ya había aclarado con el jugador que no estaba interesada en volver a pasar por el altar. La segunda es una cuestión de principios, según fuentes cercanas a Anderson.

Y es que la actriz no quería interponerse entre Rami y sus mellizos, Zayn y Mad, fruto de su relación con la modelo Sidonie Biémont. «Después de pasar una semana con los adorables gemelos de Adil… A Pamela le rompió el corazón que él no los vea lo suficiente, como debería hacer, así que se va», señalan a «Page Six». Anderson siente que ella es el motivo por el que Rami no mantiene una buena relación con Biémont y prefiere apartarse. «Es típico de Pamela que se sacrifique por amor. Lo hace por su felicidad y la de sus hijos. Ellos lo necesitan más que ella».