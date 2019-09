El padre de Meghan Markle, desesperado por conocer a su nieto, Archie Harrison Thomas Markle ha vuelto a pronunciarse sobre la mala relación que mantiene con su hija, la Duquesa de Sussex

Hace ya tiempo que Meghan Markle tomó la decisión de cortar todos los lazos con su padre. Por lo que no es de extrañar, que la Duquesa de Sussex aún no haya dejado que su padre, Thomas Markle, conozca a su hijo, Archie Harrison.

Desde que Markle pasó a formar de la Familia Real británica, su progenitor ha hecho públicos varios detalles de su vida privada, algo que no sentó nada bien a la exactriz, pero el verdadero motivo que hizo que Meghan se alejara completamente de su padre, fue cuando se enteró de que éste había preparado unas fotos junto a unos «paparazzi» antes de que se celebrara su boda con el Príncipe Harry. Han sido varias las ocasiones en las que Thomas ha tratado de disculparse por este error: «Me contactó una agencia de fotografía que dijo que sería una forma de mejorar mi imagen porque la prensa me hacía ver como un hombre sin hogar. Fue un gran error. Quise disculparme públicamente con la Familia Real, pero Meghan y Harry me pidieron que no lo hiciera».

Tras el nacimiento de Archie, el hijo de los Duques de Sussex, Thomas intentó retomar el contacto con su hija y le expresó sus deseos de conocer al pequeño. Sin embargo, Meghan Markle no dio su brazo a torcer y siguió distanciándose de su padre.

Ahora, Thomas ha vuelto a pronunciarse sobre sus intenciones de retomar su relación con la Duquesa de Sussex. «Me gustaría que me enviaran una foto de Archie para poder ponerla en un marco. ¿No es lo que querría cualquier abuelo? Me encantaría saber si tiene la famosa nariz Markle», expuso el pasado domingo el progenitor de Meghan Markle al diario británico «Daily Mail».

«A veces creo que la gente piensa que no quiero a mi hija. La quiero, la quiero muchísimo. Estoy decepcionado por no haber podido conocer a Archie. Esperaba que ser madre suavizara a Meghan», añadió Thomas.