Un nuevo dardo de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique, en su vuelta a los ruedos El diestro volvió a ritmo triunfal para cortar dos orejas al toro de su regreso a la arena vestido de luces

De blanco y oro. Así apareció el pasado fin de semana Jesulín de Ubrique en el ruedo de Morón de la Frontera (Sevilla). Y lo hizo a ritmo triunfal para cortar dos orejas al toro de su regreso a la arena vestido de luces.

Su mujer, María José Campanario aplaudió desde la barrera la faena de su marido y a su salida fue acorralada por las cámaras de «Sálvame» para que comentase la hazaña de su marido. «Ya sabes que me gustaría hablar más contigo, pero no puedo», le respondió esta con una sonrisa e intentando escapara del resto de preguntas.

Cuando los colaboradores del programa vieron el vídeo no entendían las palabras de la odontóloga, todos menos Belén Esteban, quien se apresuró a aclarar que pese a que parecía que el distro había estado arropado por su familia, esta información no era del todo verídica: «Es que... De verdad, pero bueno. Lo mismo de siempre. Me alegro, de corazón, de ver a María José 'bien'. Pero claro... La familia es TO-DA, como tu canción», dijo la colaboradora alzando la voz.