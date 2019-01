La nueva cara de Eugenia Martínez de Irujo Su rostro es en uno de los más populares del panorama nacional. No hay mes en el que no protagonice algún titular debido a la familia de la que proviene

No son pocos los rostros conocidos que recurren a la cirugía y a los tratamientos estéticos para arreglarse los pequeños defectillos o simplemente sentirse más joven, intentando erradicar las temibles patas de gallo y las arrugas. Si la semana pasada daba la vuelta al mundo una imagen en la que María Teresa Fernández de la Vega (69 años) en la que la presidenta del Consejo de Estado español llamó la atención con su nueva cara, esta semana le ha tocado el turno a Eugenia Martínez de Irujo (50 años), quien ha aparecido con un cambio de expresión que no ha pasado desapercibido.

Su rostro es en uno de los más populares del panorama nacional. No hay mes en el que Eugenia Martínez de Irujo no protagonice algún titular debido a la familia de la que proviene.

La hija de la desaparecida duquesa de Alba acudió anoche al Ballet de la Ópera de París, en el marco de su 350 aniversario, en el Teatro Real de Madrid, donde sorprendió a todos con un llamativo cambio de look. Hace unos meses la ex de Fran Rivera decidió cortar por lo sano y alisarse su particular melena rubia y dejarse flequillo. Además de esto, se notó un chocante cambio físico en Eugenia Martínez de Irujo, y es que la madre de Tana Rivera adelgazó notablemente. Sin embargo en esta ocasión parece que Eugenia Martínez de Irujo ha ido más allá y se ha sometido a algún retoque estético puesto que su óvalo facial se veía más definido, la comisura de los labios estaba sin arrugas y lució unos ojos con ausencia de patas de gallo, sin bolsas ni arrugas.

Con un rostro prácticamente limpio en el que apenas llevaba maquillaje, la hija de la duquesa de Alba dejaba ver una imagen más rejuvenecida de lo habitual.