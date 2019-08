Mtmad Dakota, de «Supervivientes», a quirófano para cambiar su imagen La televisiva confiesa en su canal de «Mtmad» que desea operarse para cambiar varias partes de su cuerpo

Dakota Tárraga destacó por su participación en «Supervivientes 2019», programa en el que intentó deshacerse de la imagen que mostró años atrás en «Hermano Mayor». Ahora, tras su paso por el concurso. sigue luchando por que su vida de un giro completo para ser una nueva persona. En sus vídeos de «Mtmad», la joven ha dejado claro que no le gusta que le digan lo que debe hacer o decir, reflejando su fuerte carácter y personalidad.

En su última publicación en el canal, Dakota confiesa que tiene nuevos deseos para modificar su aspecto. Tras una relajada tarde con su amiga María, ambas se preparaban para salir de fiesta cuando comenzaron a hablar de los cambios a los que les gustaría someterse. Dakota ya confesó a «Lecturas» que el pecho era una de las partes de su cuerpo que menos le gustan y que tenía en mente aumentarlo. Sin embargo, también quiere operarse de la vista, para poder quitarse las gafas. Aún así, la exconcursante no está muy segura de ello puesto que teme «quedarse ciega».

En el vídeo también se puede ver cómo Dakota decide pasar por el salón de belleza para darle un cambio a su pelo, a pesar de que su melena es uno de sus puntos fuertes. Ahora, además, ha decidido ponerse extensiones: «Por mucho que me digan yo sé lo que me voy a hacer». Sin hacer caso a los consejos, la exsuperviviente tiene claro que se someterá a los cambios que tanto desea.

Tras su nueva vida, después de llegar de Honduras, Dakota quiere seguir cambiando pero esta vez con una renovación física. En la isla los concursantes sufren duras condiciones, tanto meterológicas como de supervivencia, llegando a pasar días de hambre y noches sin descanso. La exsuperviviente no solo sorprendió con su actitud sino que ha destacado por ser la única concursante en no adelgazar, solo una ligera pérdida de peso de unos cuantos gramos. Lo que si consiguió fue llegar lejos en el concurso y un moreno hondureño que quiere enlazar con un retoque estético. «Ahora me quiero poner pecho», confesaba. Sus planes serán pasar por quirófano para aumentar su talla de sujetador, aunque aún no se sabe cuándo. Y es que tras su paso por el programa la economía de la joven ha mejorado, por lo que ha decidido darse este «caprichito».