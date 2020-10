María Pombo: esclerosis múltiple, un sonado «rifirrafe» y una mediática boda La «influencer» de moda visitó esta semana el plató de «El Hormiguero», una aparición muy aplaudida entre sus compañeros de profesión

Su aparición en el programa «El Hormiguero» la pasada noche del martes generó un gran interés, ya que es la primera «influencer» que acude como invitada al programa. Numerosos amigos y compañeros de profesión aplaudieron el debut televisivo de María Pombo (25 años) ya no tanto por su estreno en plató -que también- como por la visibilidad de una profesión un tanto cuestionada pero cada vez más en aumento.

Nerviosa y visiblemente extraña en un entorno que poco tiene que ver con las redes sociales -en las que, explicó, cuenta con un equipo de 16 personas que le ayudan a gestionar y dar forma a su contenido- lo cierto es que no hay duda de que se ha convertido en uno de los perfiles más aclamados en España. Llegados a este punto, sin embargo, son muchos quienes se preguntaron hace dos noches quién es esta joven que se ha convertido en uno de los rostros habituales de la revista «¡Hola!» y que trabaja de forma habitual para algunas de las firmas de alta gama más codiciadas.

Todo comenzó cuando era estudiante de Turismo y Protocolo, carrera que finalmente dejó para dedicarse a la creación de contenido en redes sociales. La joven vio cómo se disparaba su popularidad a raíz de su relación con el futbolista Álvaro Morata, con quien vivió una intensa historia de amor. Sin embargo, un desengaño amoroso por parte de él hizo que María Pombo pusiera fin a la relación en 2015; la propia «influencer» confesó tiempo después que el deportista le había roto el corazón. Apenas unos meses más tarde conocería a su futuro marido, el empresario Pablo Castellano, con quien se casó en junio de 2019 en una mediática ceremonia que fue retransmitida en directo a través de «¡Hola!». El enlace se celebró en la Colegiata de Santa Cruz, en Socobio, una pequeña localidad del municipio de Castañeda (Cantabria) y entre los 300 invitados que disfrutaron de una fiesta de ensueño se pudo ver a otras conocidas «influencers» como Laura Escanes, que acudió junto a Risto Mejide, Dulceida o María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo, que mantienen a su vez una cercana relación con Victoria de Marichalar.

Cuando no se había cumplido un año del enlace, y coincidiendo con el confinamiento, María Pombo anunció, tras unos días desaparecida de las redes sociales que su ausencia respondía a un problema de salud. Semanas más tarde le confirmaron definitivamente que, al igual que su madre, padece esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que su familia conoce muy de cerca. «Es una enfermedad que yo vivo muy de cerca en casa (...) es una enfermedad sobre la que se ha avanzado muchísimo a lo largo de los años y que sigue avanzando muchísimo y que no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años», explicó a sus seguidores. En la actualidad, la «influencer» se está sometiendo a un tratamiento compatible con el embarazo. Y es que tan solo unos días después de recibir el diagnóstico definitivo de la esclerósis, ella y su marido anunciaron que estaban esperando su primer hijo, a quien llamarán Martín y que llegará al mundo a principios de 2021.

Familia unida

En sus redes sociales siempre ha habido cabida para su gran familia, sus padres y todos sus primos, con quienes disfruta cada año de los veranos en su tierra, Santander, y que también han quedado documentados en sus redes sociales. Especial mención merecen sus hermanas, a las que está muy unida. Lucía, la mayor, que es piloto, y Marta, la mediana, que siguiendo los pasos y la popularidad de su hermana también se dedica actualmente al mundo de las redes sociales. Se casó pocos meses después que su hermana María tras una gran polémica con su pareja y entre rumores de infidelidad.

Lo cierto es que la popularidad de María Pombo (1,6 millones de seguidores en Instagram) parece imparable. Además de su trabajo como creadora de contenido -llega a facturar hasta 4.000 euros por un post publicitario-, es fundadora junto a algunos miembros de su familia de la marca «Tipitent» y la recién lanzada «Name the Brand». Además, puso en marcha el festival de música Suavefest, que celebró su primera edición en la Plaza de Toros de las Ventas en 2019 y que este año iba a tener lugar en Formigal pero que tuvo que ser cancelado por la pandemia.

Si bien su vida tal y como se conoce en redes sociales parece idílica, la «influencer» siempre insiste en que estas solo recogen un pequeño porcentaje de su día a día. Muestra de ello es la complicada época en la que conoció el diagnóstico de su enfermedad, las críticas que recibe a diario por parte de sus «haters» o un reciente «rifirrafe» con su amiga y compañera de profesión María Fernández Rubíes. Ambas salieron al paso después de que varios rumores señalaran que esta última había filtrado la noticia de su embarazo a la revista «¡Hola!», «reventando» así la exclusiva. «Todas las relaciones tienen sus altibajos y como muchos sabéis, la nuestra no pasa por su mejor momento (...) Esto no tiene nada que ver con exclusivas o embarazos. Agradezco muchísimo a todos los que os habéis preocupado de forma sana sin buscar cosas donde no las hay. Nos queremos y eso no ha cambiado ni cambiará», escribió Pombo en su cuenta de Instagram. Ambas pertenecen a la misma agencia de representación de «influencers», lo que pudo propiciar la emisión de sus comunicados. Los motivos de su «distanciamiento», por el momento, solo ellas los conocen.

