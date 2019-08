Kiko Matamoros saca a la luz un secreto de Makoke El colaborador ha aportado una información hasta ahora desconocida de su exmujer

Estos últimos años no han sido fáciles para Kiko Matamoros. El colaborador ha tenido que hacer frente a alguna que otra disputa con sus hijos, a la separación de su exmujer, Makoke, y a una operación para acabar con unos tumores que le detectaron en la vejiga.

A pesar de que ha tenido que atravesar esta serie de baches, el televisivo ha sacado a la luz una información de Makoke, que ella no quería que se supiera. Matamoros ha confesado a la revista «Lecturas» que a pesar de que la exazafata del «Telecupón» no ha acudido a verle al hospital, si se ha mostrado muy pendiente de cómo evolucionaba su estado de salud.

El colaborador de «Sálvame» ha confesado a la revista «Lecturas» que su exmujer, informándose a través de su hija Anita Matamoros, tenía constancia en todo momento de cómo se encontraba tras la operación: «Makoke no me ha visitado, pero a través de Ana me ha dicho que lo que necesite. Aunque, no quiere que lo diga».

Tras esta declaración del televisivo, parece que las aguas entre el exmatrimonio se están calmando, por lo que las disputas y polémicas que llevan protagonizando a lo largo de estos meses podrían haber llegado a su fin.