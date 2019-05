Instagram Lara Álvarez, brutalmente atacada por esta foto: «Solo se hacen fotos con niños de países subdesarrollados, y si es negrito mejor» La presentadora ha decidido responder para zanjar las críticas masivas que estaba recibiendo

Lara Álvarez no olvidará jamás su viaje a Honduras para presentar «Supervivientes», tras la polémica que ha sembrado durante su estancia. La televisiva se convirtió la semana pasada en «Trending Topic» después de subir a su cuenta de Instagram unas fotos con unos niños de color. «Pequeñas GRANDES cosas», escribió junto a una imagen en la que aparece cogiendo en brazos a una niña negra.

Los comentarios negativos no tardaron en llegar: «Parece que solo se echan fotos con niños de países con grandes problemas de desarrollo y falta de recursos, y si el niño/a es negrito mejor... Porque no veo a nadie yendo a París, Italia, o a cualquier otro país desarrollado y cogiendo al hijo/a de alguien para subirlo a la redes sociales», «Con la barbaridad que se le paga a algún concursante se podría mejorar vidas como la de esos niños» o «Es inmoral la instrumentalización de niños para recalcar el buenismo», fueron tan solo algunos de los comentarios negativos que recibió la presentadora.

Lara Álvarez ha decidido responder para zanjar las críticas masivas que estaba recibiendo: «Madre mía lo que hay leer... Espero de corazón que todos aquellos de mente retorcida que critican y pierden el tiempo en ello, lo estén compensando por otro lado en ayudar. ¿Que quite la foto? La voy a enmarcar! Llevo 5 años aquí, hablo de mi FAMILIA HONDUREÑA. Y me saco y pongo fotos con quien a mi me apetezca y esa persona quiera. ¿Estabas, tú que criticas, ayer compartiendo el día conmigo? Que lastima la falsa dignidad y respeto desde el desconocimiento. Que pena el prejuicio y la crítica vacía. Que pérdida de tiempo también este mensaje, ni si quiera después de leerlo entenderás nada... ¿Y sabes a quién haces mal? A ti mismo, por vivir señalando en vez de mirarte un poquito. No hay mejor juicio que la propia conciencia. La mía vive en PAZ», ha escrito en su perfil de Instagram.