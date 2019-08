Instagram Dwayne Johnson, «La Roca», se casa en secreto en Hawaii El actor ha contraído matrimonio con Lauren Hashian, su pareja desde hace 12 años y con la que comparte dos hijos

Dwayne Johnson, también conocido como «La Roca», se ha casado por sorpresa con Lauren Hashian, su pareja desde hace 12 años, en una ceremonia totalmente secreta en la isla hawaina de Pomaikai. «Sí, queremos. 18 de agosto de 2019. Hawaii», ha escrito en la publicación que ha desvelado la noticia.

Con unas imágenes de lo más tiernas post-ceremonia, la pareja ha anunciado su boda, forjando una relación que ya cuenta con dos hijos: Jasmine y Tiana Gia. En las instantáneas muchos de sus compañeros de trabajo han felicitado a la pareja por su precioso enlace, deseándoles además todo lo mejor: «Felicidades hombre», «Ayyyy felicidades a los dos, ¡hermano!» o «¡Finalmente, la roca se HA CASADO! ¡Felicidades a los dos!».

En la ceremonia, Lauren ha lucido un vestido blanco de corte de sirena con escote en forma de V. Mientras, el actor lució un conjunto de pantalón y camisa blanca, acompañado de un collar de flores y hojas.

La intención de la pareja era haberse casado hace un par de años, pero debido a los dos embarazos de Lauren no fue posible puesto que ella «no quería sacarse las fotos de la boda con una gran barriga». Ahora, por fin, han podido contraer matrimonio y forjar un amor de más de una década con un «sí, quiero».

Lauren y Dwayne se conocieron en 2006 en el rodaje de «The Game Plan», cuando «La Roca» estaba casado con Dany Garcia, su primera esposa y madre de su hija mayor.

El mejor pagado

En 2018, el protagonista de «Fast and Furious» fue coronado el actor mejor pagado de Hollywood de todos los tiempos por la revista Forbes. Una cifra de 124 millones de dólares ha sido la causante de recibir esta posición: «He trabajado extremadamente duro pero nunca me había imaginado (ni en mis mejores sueños) que me convertiría en el actor mejor pagado en la historia de Forbes. Mi meta cuando luchaba en mercados plagados de pulgas por 40 pavos por pelea sigue siendo exactamente la misma que tengo hoy, siempre pongo a mi audiencia primero».

«La Roca» comenzó su andadura cinematográfica con «siete pavos» en los bolsillos tras abandonar la Liga de Fútbol Canadiense en 1995. Su papel en «El rey escorpión» en 2002 le dio a conocerse en Hollywood, una fama que posteriormente seguiría ascendiendo tras participar en grandes películas y éxitos taquilleros como «Fast and Furious» y «Jumanji». También ha puesto voz a personajes de las películas Disney como en Moana, donde daba vida a Maui.