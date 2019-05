Haakon de Noruega se pronuncia sobre el novio chamán de su hermana Marta Luisa de Noruega anunciaba recientemente su romance con Durek Verret

Haakon de Noruega, futuro heredero al trono, ha decidido romper su silencio sobre la polémica relación de su hermana, Marta Luisa, con el chamán Durek Verret. Hace apenas unos días que la hija del Rey Herald hacía público su romance, compartiendo imágenes con un hombre que hasta el momento era conocido por su trabajo como activista y guía espitritual de rostros conocidos como Gwyneth Paltrow.

La Casa Real había decidido, hasta ahora, mantenerse al margen, pero finalmente Haakon se ha sincerado -aunque tímidamente- a la cadena de radio noruega «NRK» sobre la nueva ilusión de su hermana. «Estamos al tanto de lo que se está diciendo y escribiendo. Lo que queremos es hablar con mi hermana, principalmente sobre la posible renuncia a su título y sobre el trabajo que está desarrollando en la actualidad», reconoce.

También hizo referencia a las críticas que está recibiendo su hermana durante los últimos días y al enfado que mostró esta al considerar que una cadena sueca había modificado una entrevista que dio junto a su nueva pareja. «La Familia Real tiene una muy buena relación de colaboración con los medios de comunicación. La prensa realiza un trabajo importante en la sociedad noruega», añade él.

Y es que, a raíz de hacer pública su nueva relación, uno de los periódicos regionales, el «Fædrelandsvennen», exigía que la princesa renunciara a su título. «No es algo que considere. Soy parte de esta familia y lo seré siempre. Soy una princesa y he nacido aquí. He elegido este estilo de vida y es mi forma de ganar dinero. Otros que hacen cosas similares también ganan dinero por ello», sentenciaba al conocer la petición.