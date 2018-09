Gloria Camila y Kiko Jiménez rompen su relación «Es lo mejor. Kiko siempre va a formar parte de mi vida y yo de la suya, pero no de esta manera, ni de la misma manera, ni juntos», ha dicho la hija de la cantante

Gloria Camila y Kiko Jiménez parecían muy enamorados. Tanto es así que llegaron a plantearse su paso por el altar -así lo hablaron en sus momentos de intimidad en el programa de Telecinco, «Supervivientes»-. Pero además quieren formar una bonita familia, tal y como el extronista le comentó a María Lapiedra.

Durante la conexión con Honduras, Kiko dijo que no concebía su vida sin Gloria Camila y afirmó que quiere «un futuro con Gloria y la veo la madre de mis hijos, claramente. No veo a otra en su lugar. Me encantaría en un futuro tener hijos». Mientras tanto, Camila desde el plató le escuchaba embelesada. Todos le aplaudieron cuando mencionó uno de los deseos que ella quiere cumplir junto a él: adoptar a un niño. Para Gloria Camila era una forma de devolver todo el amor y bondad que tanto ella como su hermano José Fernando han recibido por parte de Rocío Jurado y Ortega Cano. Sería una especie de tributo a sus padres adoptivos que les proporcionaron la oportunidad de tener una vida mejor.

Parecía una de las parejas más consolidadas del corazón, por eso mismo la noticia ha supuesto una absoluta sorpresa tanto para su entorno como para sus seguidores. Gloria Camila y Kiko Jiménez han puesto fin a su historia de amor. Nada podía hacer vaticinar la ruptura, incluso después de que Kiko le pidiese matrimonio. «Es lo mejor. Kiko siempre va a formar parte de mi vida y yo de la suya, pero no de esta manera, ni de la misma manera, ni juntos», ha dicho la hija de la cantante en el avance de su ruptura en Mtmad, quien afirma que su ruptura se debe al «desgaste» al que se ha visto sometida su vida en común. «Sé que es una situación difícil, rara, pero yo creo que tenía que contároslo, porque os merecéis ser los primeros en saberlo», ha declarado.