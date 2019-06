El gesto de Eugenia de York que despierta rumores de embarazo

Las redes sociales ardían este martes con las imágenes de Eugenia de York durante el Royal Ascot, el anual desfile que organiza la Casa Real británica y que reúne a las élites más selectas.. El motivo: un delatador gesto que ha hecho saltar las alarmas en todos los hogares ingleses. Ni Máxima de Holanda, ni la Reina Letizia fueron ese día el foco de todas las miradas. En esta ocasión, todas las miradas estaba puestas en la hija menor del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson, quien llegó al desfile en carruaje junto a su hermana, la Princesa Beatriz de York.

Nuevo bebé real a la vista. O eso han dado por hecho tanto los internautas como los medios ingleses. Los rumores de embarazo se despertaban a raíz de que la heredera de los Ferguson fuera sorprendida con una mano posada sobre la parte baja de su vientre mientras mantenía una distendida conversación con la duquesa de Cambrigde, Kate Middleton.

Eye spy with my little eye do we have a new royal baby in line #princesseugenie#ascot2019#graziapic.twitter.com/UYxDwqhsau