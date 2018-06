El descenso a los infiernos del Maestro Joao tras su paso por «Supervivientes» Una familia amenaza con contar toda la verdad sobre el vidente, recién llegado de Honduras tras participar en «Supervivientes»

El Maestro Joao ofreció un gran espectáculo en Honduras, lugar en el que se encontraba participando en el programa de «Supervivientes». Con su carácter extrovertido y su soltura delante de las cámaras, se ganó incluso el favor del presentador Jorge Javier Vázquez, convirtiéndose en su favorito.

Pero todo ese clamor popular se ha esfumado desde su llegada a Madrid. Su relación con Luismi no ha sido lo único que ha estado en el ojo del huracán. En la última semana le han acusado de estafador y mentiroso, incluso sus propios familiares.

Aunque el pasado fin de semana intentó defenderse en «Sábado deluxe» de todas las acusaciones, los rumores no paran de crecer. Tanto que incluso ha tenido un desencuentro con el reportero Kike Calleja. Al preguntarle por la veracidad de las supuestas acusaciones, el Maestro Joao se enfadó mucho con el trabajador de Telecinco: «Me dicen que eres un estafador, que engañas a la gente porque cobras en efectivo...».

«Con mis amigos hablo yo, no tú. No hay ni una sola denuncia, no dan ni un nombre...», le dijo Joao de primeras. Y añadía ante la insistencia de Calleja: «Oiga bien, no me chilles al oído (...) con un señor gritándome no voy a seguir la entrevista». Unas acusaciones que Terelu Campos aseguraba también en el plató de «Sálvame» que podrían ser verdad, ya que dijo que una familia quería contar toda la verdad sobre el tema.

«Hay una familia en el norte de España que quiere hablar y, si lo hacen, no le van a ir las cosas demasiado bonitas», decía la hija de María Teresa Campos. La cara amable que mostró durante su paso por el programa de Telecinco ha dejado paso a otra menos afable.