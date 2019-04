Cumbre de personalidades de la moda en la boda de Marc Jacobs Naomi Campbell, Anna Wintour o Kate Moss fueron solo algunas de las celebridades que arroparon a la pareja en su enlace en Nueva York

Tras comprometerse hace un año en un lugar tan poco romántico como un restaurante de comida rápida mexicana, el diseñador Marc Jacobs (55) y su pareja, Char Defrancesco, se dieron el «sí, quiero» el pasado sábado en Nueva York. A la ceremonia acudieron familiares y amigos cercanos, muchos de ellos pertenecientes al mundo de las pasarelas como las tops Kate Moss y su hija Lila Grace, Naomi Campbell, las hermanas Hadid, Emily Ratajkowski, Kaia Gerber, pero también diseñadores como Kim Jones o Virgil Abloh, grandes pesos del mundo editorial como la todopoderosa Anna Wintour o cantantes como Rita Ora.

La recepción de la boda se celebró en el conocido restaurante de Manhattan, The Grill, al que los novios llegaron en un Rolls-Royce vintage. En cuanto a los estilismos, no tuvieron ningún reparo en arriesgar. Marc Jacobs lució un traje de chaqueta y pantalón verde con camisa blanca, una corbata plata y un lirio en la solapa. Pero quizá lo más llamativo de su atuendo ha sido un bolso vintage de Chanel, un guiño al recientemente fallecido Karl Lagerfeld. Su marido optó por un pantalón negro, una americana de terciopelo verde, una pajarita a juego y una camisa básica.

Los invitados bailaron a ritmo de «Can’t Take My Eyes Off You» o «Sweet Dreams» hasta altas horas de la madrugada, degustaron un trozo del pastel nupcial de cinco pisos y al salir recibieron un divertido souvenir: una sudadera blanca, con capucha y el dibujo dos castores en el pecho, junto a la frase: Don’t float away.