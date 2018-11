Cuando Alfred confesó que parte de sus actos en «OT 2017» fueron «estrategias de márketing» Una conocida revista publica este miércoles las imágenes del artista llorando tras su ruptura con Amaia, de quien se enamoró en la Academia

Hay una escena de «Los Simpson» en la que Bart enseña a Lisa cómo, fotograma a fotograma, puede mostrar a su hermana el momento exacto en el que ella le rompe el corazón a Ralph durante un programa de Krusty el payaso. Esa misma escena hoy forma parte de la portada de «Lecturas», pero interpretada por Alfred y Amaia, de «OT 2017».

Desde hace un mes, los rumores de ruptura son constantes. Ya no compartían fotos en las redes sociales, apenas estaban juntos en los actos en los que coincidían e incluso hay fotos de la joven recogiendo sus cosas de la casa de su ex.

Este miércoles, las fotografías de Alfred llorando desolado junto a una Amaia con cara de circunstancias son comidilla nacional. Curiosamente, hasta que no se han publicado, muchos seguían manteniendo que entre ambos no había un noviazgo real, sino una estrategia de márketing para auparlos en la carrera hacia Eurovisión. Un montaje en el que ambos eran partícipes y al que Alfred no hizo más que echar leña al fuego en una entrevista para «El Periódico» en la que aseguraba que aprovechó su paso por el concurso para «dar a conocer mi figura y mi arte».

«He hecho estrategias de márketing que nadie pensaría que un niño de 21 años podía hacer. Y todo el mundo venga, 'esto es de verdad o de mentira'», afirmaba el joven en dicha entrevista. Ante la pregunta del periodista de si podría revelar alguna de ellas, Alfred contestaba que no «porque entonces se sabría que ha sido una estrategia de márketing».

Con la ya más que confirmada ruptura de la pareja, queda claro que «OT» no es el sitio ideal para encontrar el amor. Y es que Cupido tampoco acertó al juntar a Aitana Ocaña y Luis Cepeda, la otra pareja mediática de la edición. Eso sí, ninguno de los benjamines ha logrado alcanzar el nivel de icono de cultura televisiva que fue Chenoa vestida de chándal confirmando su ruptura con David Bisbal. Queda la esperanza de que Alfred, como Chenoa, aprenda la lección tras la publicación de las fotografías y pueda entonar eso de «yo en chándal no salgo más».