Las mentiras de Belén Esteban, a la luz por su exmarido Quien fuera camarero del bar 'El Rascacielos' ha asegurado que la colaboradora miente al decir que no necesita el dinero de las exclusivas

Casi un lustro después de su separación con Fran Álvarez (42 años) -un tormentoso matrimonio que tan solo duró 4 años-, Belén Esteban (44 años) ha decidido volver a darse el «sí, quiero», esta vez con su novio Miguel Marcos.

Quien fuera camarero del bar 'El Rascacielos', en el barrio de la Cancepción en Madrid, ha concedido esta semana una entrevista para el programa «Viva la vida», en la que ha respondido a todas las preguntas de la mano del cronista de sociedad Aurelio Manzano. «La veo bien, la veo feliz, que quieres que te diga, me alegro. La doy la enhorabuena por su futura boda...», comenzaba su exmarido.

«Viva la vida»: ¿Hay rencor?

Fran Álvarez: Nunca, yo no soy una persona rencorosa. Me alegro siempre de las cosas buenas que les pasa a los demás, de las malas nunca me alegro.

«Viva la vida»: Lo primero que ella ha anunciado en esta entrevista es que no va a haber exclusiva de la boda. En tu caso ¿Por qué no hubo exclusiva?

Fran Álvarez: Yo me casé sin hacer ningún negocio Nos casamos porque en ese momento nos queríamos, y ya está.

«Viva la vida»: ¿Crees que ella está comerciando con esta boda?

Fran Álvarez: Que quieres que te diga. De aquí al 22 de junio hay ya un Lecturas de por medio, hay un 'Deluxe' y lo que queda.

«Viva la vida»: Se casa en régimen de separación de bienes

Fran Álvarez: Yo a Miguel le veo un buen tío. Nosotros nos casamos sin separación de bienes. Toño le aconsejó de que hiciera separación de bienes.

«Viva la vida»: Cada vez que había una ruptura, ella vendía su ruptura en su programa y hablaba de todos vuestros problemas. A ti eso ¿Cómo te sentaba?

Fran Álvarez: Pues ella hacía caja y los demás a verlas venir.

«Viva la vida»: Ella dice que quiere proteger excesivamente a Miguel y a su familia

Fran Álvarez: Si me quieres proteger no me expongas, si te casas te casas por amor no por dinero. Una vez que te casas con ella ya no eres tú sino «el marido de».

«Viva la vida»: Y a ti ¿te pesó mucho ser «el marido de»?

Fran Álvarez: Eso le pesa a cualquiera.

«Viva la vida»: A Belén le gustaría casarse por la Iglesia. ¿Por qué no tiene la nuladidad contigo?

Fran Álvarez: Lo primero no me la ha pedido,. Si me la hubiera pedido yo se la firmo. Tú sabes que aunque diga que me la ha pedido y yo se la negué es mentira.

«Viva la vida»: ¿Qué pasaría si mañana te llamara y te dijera que quiere la nulidad para casarse con Miguel por la Iglesia.

Fran Álvarez: No tiene ningún problema. Me manda los papeles, ella sabe donde tiene que mandármelos, yo voy , los firmo y sabe donde tiene que ir a recogerlos.