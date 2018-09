«Sálvame» Alejandra Rubio pierde amigos por defender a su madre, Terelu Campos La joven ha querido dejar claro que su madre está por encima de cualquier amistad

ABC

No está siendo un verano fácil para las Campos. Terelu ha tenido que volver a operarse tras detectarle un tumor en la mama, un duro trance en el que ha contado con el apoyo total de su madre y su hermana, María Teresa Campos y Carmen Borrego, así como de su hija, Alejandra Rubio.

La joven está muy unida a su madre y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones a través de las redes sociales. La última fue tras conocerse que la colaboradora volvía a padecer cáncer. Su hija decidió sorprender a su madre con un emotivo mensaje que le dio su tía Carmen en «Sábado deluxe» durante el programa en el que intervino. «Mamá, confío en ti, todo va a salir bien, y voy a estar a tu lado. Sé que muchas veces soy difícil de llevar pero te aseguro que voy a ponértelo lo más fácil posible, voy a estar contigo. Tenemos que estar todos contigo y que sepas que te quiero muchísimo y que eres la mejor madre del mundo», dijo. «Pudiste hace seis años y ahora también podrás. Quiero que sepas que he perdido a personas importantes en mi vida por esta enfermedad y que tú no vas a ser una de ellas, te quiero, mamá», continuaba el mensaje de la joven durante la intervención de su madre en «Sábado Deluxe». Unas palabras que conmovieron a Terelu Campos: «Yo te amo mi vida, eres lo más importante, el motor que me hace levantarme cada mañana».

La hija de Terelu y Alejandro Rubio forma parte de un grupo de amigos e «influencers» que se fueron conociendo gracias a su paso por diferentes programas de la cadena o por ser familia de los trabajadores de la misma. Junto a ella, en esta pandilla están Oriana Marzoli, Liz Emiliano o Álex Gibaja, entre otros.

Sin embargo Oriana, una de sus mejores amigas, acudía hace unos días al pltó de «Sálvame» tras confirmarse su presencia en la próxima edición de «Gran Hermano VIP». Durante el programa, la influencer y Terelu protagonizaron una fuerte discusión en relación a Alejandra. Terelu acusó a Oriana de ser mala influencia: «No hables mucho más porque demasiada buena compañía soy para ella, porque soy la primera que la ha aconsejado y muy bien. No tengo ningún problema de la noche ni nada y tú sabes a lo que me refiero», unas palabras que dolieron tremendamente a la colaboradora. «Pues para quererla… lo que estás haciendo. Mis amigas que me quieren no hacen ciertas cosas con mi familia”, le respondía Terelu.

Parece que a Alejandra no le sentó muy bien el tono y las palabras que su amiga utilizó al hablar con su madre: «En cuanto salí del programa, Alejandra me escribió para decirme que estaba indignada conmigo. Como entendía que estuviera del lado de su madre, le dije que daba por terminada la amistad», explicó Oriana.

Alejandra, por su parte, decidió responder con una imagen publicada en los stories de su perfil de Instagram:

Con esto, la joven ha querido dejar claro que su madre estaba por encima de su amistad. Al terminar la relación con Oriana, no se sabe si también lo ha hecho con Liz Emiliano o Álex Gibaja, inseparables amigos de la próxima concursante de «Gran Hermano VIP».