El PNV avisa a Sánchez de que su crédito se acaba: «Que cumplan ya, la paciencia se agota» El presidente del PNV exige al PSOE que pase «a los hechos» con el traspaso de competencias al País Vasco

Adrián Mateos

@admateos Seguir Vitoria Actualizado: 30/09/2018 13:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha emplazado este domingo al Gobierno central a «cumplir compromisos» en materia de autogobierno y a efectuar cuanto antes el traspaso de competencias al País Vasco. En este sentido, ha avisado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que su crédito comienza a acabarse: «Que cumplan ya –ha advertido–. El tiempo pasa y la paciencia se agota».

En el acto del «Alderdi Eguna» (Día del partido) celebrado hoy en Foronda (Álava), Ortuzar ha asegurado que su partido está listo para «afrontar los retos» actuales pese a la «disparatada» situación en la que a su parecer se encuentra la política española: «Llevamos meses abochornados con si fulanita o fulanito hicieron o no hicieron carrera, si el máster era de verdad o no, si iban a clase o no, o si a alguna ministra la habían grabado haciendo comentarios vejatorios sobre personajes conocidos», ha denunciado.

Pese a todo, Ortuzar ha tenidido al presidente la mano de un PNV que según sus palabras ha intentado «poner cordura» en el Congreso de los Diputados con sus «humildes» cinco votos. Los mismos que permitieron a Sánchez alcanzar La Moncloa y derrocar al Gobierno de Mariano Rajoy: «El PNV no comulga con ruedas de molino y no le tiembla el pulso cuando tiene que hacer caer un Gobierno que no sabe atajar la corrupción», ha afirmado.

Pero el respaldo de los nacionalistas no saldrá gratis: «Ser honesto y leal es una cosa, pero ser tonto es otra bien distinta», ha advertido Ortuzar, que ha instado a Sánchez a «pasar de las musas al teatro, de las buenas palabras y los anuncios a los hechos, de las promesas a las transferencias ya». En la lista de deseos de los nacionalistas se halla también la culminación del nuevo Estatuto vasco, cuyas bases, acordadas por PNV y EH Bildu en la ponencia de Autogobierno, hacen alusión al derecho a decidir y a la nación vasca.

En definitiva, ha subrayado que el PNV «espera y exige más» de un Gobierno central al que ve acorralado por la «derechona». De hecho, el nacionalista no ha descartado la posibilidad de nuevas elecciones generales, para las cuales ha asegurado estar «preparado».

La «nación vasca»

Ortuzar ha recogido el testigo del lendakari, Iñigo Urkullu, que previamente también había emplazado a Sánchez a cumplir en su totalidad con el Estatuto de Guernica. Durante su intervención en el «Alderdi Eguna» (Día del partido), que como cada año ha concentrado a miles de personas en las campas de Foronda, el dirigente nacionalista ha defendido a su vez el reconocimiento de una «nación vasca» incluida en una Europa «plural y diversa»: «Queremos ser, tener, hacer y decidir como país en un proyecto abierto y sin fronteras, de soberanías compartidas», ha exclamado.

«Prest! Preparados y preparadas» ha sido el lema de un «Día del Partido» marcado por la cercanía de las elecciones municipales. Arropado por miles de militantes y simpatizantes nacionalistas, así como de cargos independentistas catalanes como el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, Urkullu ha exigido al Ejecutivo del PSOE «hechos» frente a lo que considera una proliferación de palabras: «Estamos en Europa en el siglo XXI –ha manifestado–. Pueblos como el nuestro tendrán su reconocimiento como nación si son capaces de aportar y hacer las cosas bien». En palabras del lendakari, el objetivo de su gabinete es el de impulsar una «nación conocida y reconocida en el mundo» por sus «políticas de salud, educación, protección social o medio ambiente».

«Somos el Pueblo Vasco de Europa, Europa es plural y diversa […]. Este es nuestro marco de futuro, Euskadi nación en Europa», ha puntualizado el nacionalista, quien considera que el primer paso para ello es «conseguir que se cumpla el Estatuto de Guernica en su integridad». Es decir, con las 37 competencias que el PNV viene reclamando con tesón los últimos años: «es la asignatura pendiente del Gobierno español, una deuda que exigimos que se cumpla», ha insistido.

Por otro lado, el lendakari ha instado a los grupos del Parlamento vasco, enfrascados en la actualidad en la redacción del nuevo Estatuto, a «ensanchar el acuerdo» para «la actualización y profundización» del autogobierno del territorio.