Las seis noticias imprescindibles de este viernes

ABC

Actualizado: 21/09/2018 21:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1.- El Consejo de Ministros ha pedido hoy al Consejo de Estado «encomendar» al principal órgano consultivo la propuesta de supresión de los aforamientos. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en rueda de prensa que ha asegurado que con ello se «anticipa» el papel del Consejo de Estado para que «desde el inicio contribuya a calidad normativa del texto». Esto es, el Gobierno no ha aprobado hoy como se esperaba el anteproyecto. Sino que ha acordado que la propuesta de reforma la presente el Consejo de Estado. A partir de una serie de directrices que el Gobierno le hará llegar. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablase de «supresión», Celaá lo ha confirmado al hablar de las directrices que la idea del Gobierno es «reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de funciones de cargo público». Además se centrará en Gobierno, diputados y senadores. Aquellos que vienen reflejados en la Constitución «sin referencia al fuero especial de otros cargos y autoridades que no se mencionan» en la Carta Magna, mencionando expresamente a la familia del Rey, algo que sí demanda Podemos.

2.- La juez de Madrid que investiga los estudios de Cristina Cifuentes, Carmen Rodríguez Medel, ha abierto una nueva investigación por el máster de la exministra socialista de Sanidad Carmen Montón, que dimitió el 11 de septiembre tras descubrirse un supuesto plagio en su trabajo final. La magistrada ha incoado diligencias previas por los delitos de cohecho impropio y prevaricación tras recibir una denuncia en su juzgado, el número 51 de instrucción de Madrid. En el auto de incoación de diligencias previas, fechado este viernes 21 de septiembre, la magistrada explica que los hechos denunciados hacen presumir la existencia de una posible infracción penal en el Máster de Estudios Interdisciplinares Género que cursó Montón en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el curso 2010-2011. Para aclarar las circunstancias de los hechos y las personas contra las que dirigir la investigación, la magistrada solicita una serie de diligencias. Rodríguez Medel pide a la universidad que le envíe, antes del 15 de octubre, toda la documentación relativa a los estudios investigados, a sus alumnos y profesores, y al curso en cuestión.

3.- La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a que el Alto Tribunal investigue al presidente del PP, Pablo Casado, por el máster de la Universidad Rey Juan Carlos realizado durante el curso 2008/2009. Según ha podido saber ABC, en un informe remitido a la Sala de Admisión, el Ministerio Público no ve indicios de delito en el dirigente popular y rechaza por tanto la exposición razonada que remitió la juez de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. Los fiscales consideran que los indicios en los que se basa la juez de Madrid «no son lo suficientemente consistentes, sino todo lo contrario, ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento». Si se abriera una causa, sostiene, sería meramente «prospectiva», al «no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto de Casado con cualquiera de los demás investigados».

4.- Un grupo de diplomáticos rusos intentó que Julian Assange abandonara Londres, según ha informado este viernes el diario «The Guardian». El plan consistía, según el medio británico, en sacar a Assange de la Embajada de Ecuador en en la capital británica, donde reside, y en trasladarde en un coche diplomático a otro país. El destino final de ese viaje podía ser Rusia. Al parecer, el plan, finalmente frustrado, pretendía que Assange abandonara la embajada de Ecuador el día de Nochebuena de 2017. De haber salido adelante, si hubiera logrado alcanzar Rusia, el fundador de WikiLeaks hubiera evitado la orden de extradición a Estados Unidos que pesa sobre él. Si Assange fuera extraditado a Estados Unidos, podría ser juzgado por los secretos de estado publicados en WikiLeaks y obtenidos por la exsoldado Chelsea Manning. El pasado mayo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó la retirada de la seguridad adicional asignada a la Embajada ecuatoriana en Londres, donde Assange lleva viviendo seis años.

5.- Un estudio realizado anualmente por Bloomberg en el que se analizan los sistemas sanitarios de 200 países del mundo ha certificado que España es el tercer país con mejor sistema sanitario del mundo, solo por detrás de Hong Kong y Singapur. El top se completa con otros países como Italia, Corea del Sur, Israel, Japón o Australia. Respecto a la esperanza de vida, España también se sitúa como uno de los países en los que más años vive la población, una media de 82,2 años, superado solo por Hong Kong (84,3), Japón (83,8) y Suiza (82,9). Bloomberg hace hincapié especialmente en Estados Unidos, que ocupa el número 54 en el ranking de sistemas sanitarios. Destaca el informe el elevado coste de la atención médica en el país, al mismo tiempo que una edad de esperanza de vida baja, comparada con otros estados.

6.- Ya ha conseguido Pablo Iglesias un nuevo titular: ¡enhorabuena! Es lo que buscaba. En una entrevista televisiva, este viernes, ha declarado que, como los toros «no se pueden prohibir por decreto» (eso es lo que él desearía, pero tiene razón al admitir que es imposible) y, «por la complejidad que entraña este asunto», propone un referéndum, «en determinados territorios o, por qué no, en la mayoría», para ver si quieren o no toros. (De paso, ha pedido «que se deje de subvencionar con dinero público» los corridas de toros: algo muy innecesario porque esas subvenciones a los espectáculos taurinos simplemente no existen). Hace un par de días, el Congreso de los Diputados rechazó otra propuesta, de Esquerra Republicana y Podemos, para prohibir la asistencia de niños a los toros: algo «nocivo» para ellos, pues «pone en riesgo el bienestar de los niños». La rechazó gracias a los votos en contra del PP y de Ciudadanos, y a la abstención -con su habitual ambigüedad- del PSOE.