Las seis noticias imprescindibles de este viernes

ABC

1.- La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, comenzó su comparecencia rutinaria posterior al Consejo de Ministros de cada viernes con un repaso de las medidas más destacadas que ha tomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en sus tres primeros meses. Celáa sacó pecho por, a su juicio, haber «reactivado» la política española que, según sus palabras, se encontraba -hasta que derrocaron a Rajoy- «aletargada e inmersa en situaciones de conflicto». A la vez, en Cádiz, los trabajadores de los astilleros de Navantia levantaban barricadas y cortaban carreteras porque les había llegado la noticia de que España iba a perder un contrato de 1.800 millones de euros para venderle corbetas de guerra a Arabia Saudí después del anuncio del Ejecutivo de suspender la venta, igualmente al Reino saudí, de 400 bombas de precisión. «No creo que exista una crisis diplomática con Arabia Saudí», respondió la ministra portavoz a preguntas de ABC, para acto seguido reconocer que lo que sí hay son diferencias con el interlocutor saudí: «Puede haber un intercambio de opinión y también puede haber alguna discrepancia». Celaá también aprovechó la ocasión para intentar tranquilizar a los 6.000 trabajadores de los astilleros gaditanos de Navantia, a los que mostró su apoyo y la predisposición del Ejecutivo para que no se pierda ningún contrato. «Los trabajadores de la Bahía de Cádiz pueden estar seguros de que este Gobierno está con ellos», recalcó Celaá.

2.- El Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos ha decidido por unanimidad romper el pacto de investidura con el PSOE en Andalucía, que permitió en 2015 el gobierno de Susana Díaz, por los «incumplimientos» del acuerdo en materia de regeneración democrática, según ha anunciado este viernes el líder de la formación en la comunidad, Juan Marín. Una decisión que aboca a un adelanto electoral de sólo unos meses, pues los comicios regionales estaban previstos para marzo. Y que si se terminan produciendo en noviembre o diciembre, como todo hace indicar, será por responsabilidad única de Susana Díaz, según Marín, que niega así las acusaciones de «teatro» y ruptura pactada que hacen todos los demás grupos políticos. «Ya veremos si alarga o no la legislatura en función de sus intereses y del PSOE; ella es la que ha hecho un teatro para forzar un adelanto electoral», ha expresado el dirigente de Cs, que ha añadido que si Díaz adelanta elecciones por la inestabilidad que supone su «divorcio», «Pedro Sánchez debería convocar también» dada su situación de franca minoría en el Congreso de los Diputados.

3.- Las fuerzas sirias han bombardeado este viernes algunas localidades y pueblos de la provincia norteña de Idleb dejando al menos dos muertos, en un día en el que se celebra una importante cumbre en Teherán para abordar el futuro de ese territorio, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La ONG ha indicado que las fuerzas gubernamentales han lanzado once ataques aéreos contra el sur de Idleb, en concreto en el pueblo de Al Habit, en la localidad de Jan Shijún y en Tel Aas, lo que rompe con una «relativa calma» que prevaleció durante esta madrugada. Los bombardeos han causado la muerte de un civil y de un islamista del Organismo de Liberación del Levante, la alianza de la exfilial siria de Al Qaeda, presente en Idleb, dijo el Observatorio, cuya sede está en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno. Además, han provocado la heridas de cuatro civiles, uno de ellos en estado grave, así como de catorce miembros de la organización. La fuente no descarta que aumente el número de muertos por la gravedad de sus heridas y por los desaparecidos que se encuentran debajo de los escombros. Asimismo, ha señalado que las fuerzas sirias destruyeron en esos bombardeos una de las sedes del grupo islamista en Al Habit.

4.- Los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair volverán a la huelga. Sindicatos españoles (USO y Sitcpla), italianos, portugueses, belgas y holandeses han acordado convocar una nueva movilización tras la negativa de la empresa a cambiar su modelo de negocio. Todavía se desconocen las fechas exactas de las protestas, pero según han informado estas organizaciones se estudia la posibilidad de que se produzcan entre el 28 y el 29 de septiembre. Antes del próximo jueves quedará fijado de forma definitiva el calendario de unos paros que, según los sindicatos, representarán la «mayor huelga de la historia» de Ryanair. Y es que está previsto que los tripulantes alemanes, los pilotos italianos y portugueses y el personal de tierra del país luso de sumen a los paros. «Después de un largo verano, con conversaciones encuentros y disputas, no se han producido progresos reales», han señalado los convocantes de las protestas en un comunicado conjunto. Los sindicatos denuncian que la aerolínea está presionando nuevamente a los trabajadores que han hecho huelga en las últimas semanas. Todo ello «bajo la mirada de los accionistas de la compañía», según estas organizaciones de trabajadores.

5.- A los sesenta años ha fallecido Ceesepe (Carlos Sánchez Pérez, nacido en 1958), uno de los artistas más relevantes de la Movida Madrileña, que será recordado por sus imágenes festivas y multicolores, por una figuración casi onírica en la que podían salir toreros ataviados con camisas floreadas. Este artista autodidacta comenzó a ser conocido en el mundo del cómic underground en la década de los setenta, entrando en contacto con figuras del contexto catalán como Nazario o Mariscal, para llegar a generar una de las grandes imágenes de la cultura ochentera como es el cartel de «Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón» de Pedro Almodóvar. Sus dibujos fueron apareciendo en publicaciones determinantes como «El Víbora», «Madriz», «Star» o «La Luna» que era el auténtico boletín «extra-oficial» de una época en la que los insumimos del arte llegaron a comprender que «la vanguardia es el mercado».

6- Luis Rubiales ha criticado con mucha dureza a Javier Tebas por su gestión con una empresa privada para que un partido de Liga se dispute este año en Estados Unidos. En una entrevista al diario inglés The Guardian, concedida en la previa del Inglaterra-España de la Nations League, el presidente de la Federación asegura que la decisión última será de la Federación, y que él, de momento, no ha visto ningún contrato. «Tebas ha hablado con todos excepto con las personas que tenía que hablar. Es una total falta de respeto, desleal e incompresible. Este presidente exige mucho de los demás cuando su propio comportamiento deja francamente mucho que desear. No hemos tenido ni una sola llamada. No he visto el contrato, así que no puedo decir mucho, pero diré esto: el presidente de la FIFA protege la competición doméstica y llevar la competición a otro lugar representa una invasión a ese país. Ha ignorado por completo a los jugadores e incluso a los clubes, firmando un contrato con una compañía privada durante diez o quince años. Su comportamiento fue terrible, muy en la línea de Javier Tebas, con mucha falta de respeto».