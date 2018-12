Seis noticias imprescindibles de este viernes, 14 de diciembre

1. Encontronazo entre May y Juncker: «¿Qué me has llamado? Me has llamado nebulosa». Contundente 'No' de los 27 a Theresa May. Los líderes europeos no aceptan cambiar el acuerdo sobre el Brexit para allanar el camino a la primera ministra británica en el Parlamento. Una Theresa May que afrontaba con semblante serio el inicio de la segunda jornada del Consejo Europeo en Bruselas. Y poco después, mantenía un tenso diálogo con el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker. May le ha reprochado a este que utilizara el término "nebulosa" para acusarla de no hablar claro.

2. El primer ministro esloveno pide a Torra no comparar a Cataluña con Eslovenia: «Eslovenia tenía base legal».El primer ministro esloveno, Marjan Sarec, ha dicho este viernes que su país mantiene «excelentes relaciones» con España y ha asegurado que no está «muy satisfecho» por la comparación con Cataluña trazada por el presidente catalán, Quim Torra, porque no existe «ningún paralelismo» entre ambos casos.

3. Celaá insiste en que se garantiza el castellano aunque la nueva ley educativa da vía libre a Cataluña para desterrarlo.El anteproyecto de la nueva ley educativa que prepara el Gobierno ha llegado este viernes al Consejo de Ministros para su estudio. Se trata de una «primera lectura», ha dicho la ministra de Educación, Isabel Celaá, de esta ley que retoma, con modificaciones, la LOE, aprobada por los socialistas en 2006 y que supone, al mismo tiempo, la derogación de la Lomce, más conocida como «Ley Wert». «Supone una modernización del sistema, lo que se hace con esta ley es modernizar la LOE, sobre la que se reclinaba la LOMCE, y situarla en las directrices europeas y la OCDE», ha dicho Celaá.

4. Un juez de Madrid investigará si Garzón prevaricó para asumir el caso Gürtel. Diez años después de destaparse, un juez investigará si Baltasar Garzón prevaricó para asumir la dirección del caso Gürtel, una causa de corrupción con una gran resonancia política al afectar a numerosas administraciones y excargos del Partido Popular.

5. El Gobierno amplía a cinco años los contratos de alquiler y limita las fianzas a dos meses. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler en el que se abordan, entre otras cuestiones, una ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos desde los tres a los cinco años y la tácita de uno a tres, así como limitar a dos mensualidades la fianza a exigir o que sea el arrendador quien se haga cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Todas las medidas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y no tendrá carácter retroactivo.

6. Cristiano Ronaldo volverá a Madrid el 14 de enero para aceptar dos años de cárcel. Cristiano Ronaldo, según ha adelantado As y ha podido confirmar ABC en fuentes judiciales, comparecerá ante la Audiencia Provincial de Madrid, a petición propia, el próximo 14 de enero para ratificar ante el juez el pacto al que la estrella portuguesa llegó con Hacienda después de ser acusado de defraudar 14,7 millones de euros. Previsiblemente, el ahora delantero de la Juventus reconocerá haber cometido cuatro delitos fiscales durante su etapa en el Real Madrid y admitirá una pena de dos años de prisión, aunque no tendrá que ingresar en la cárcel.