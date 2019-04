Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 24 de abril

Actualizado: 24/04/2019 20:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Ángel Garrido ficha por Ciudadanos y embarra la campaña de Casado. El transfuguismo en las filas del Partido Popular se ha elevado a su cota más alta este miércoles. El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, cuya candidatura estaba cerrada por el Partido Popular como número 4 para la elecciones europeas del 26 de mayo, se ha cambiado de filas en el último momento para integrarse de número 13 en el proyecto de Ignacio Aguado, candidato a la Asamblea de Madrid. En Génova, la noticia ha pillado por sorpresa. «Pero si va en las listas para Europa», comentaban. Nadie sabía nada en el PP. Incluso han llegado a desmentir la noticia.

2. Javier Maroto, a un dirigente de Bildu: «Eres un miserable, la escoria de la política». La tensión entre PP y EH Bildu ha ido «in crescendo» desde su enfrentamiento en el pleno del pasado 4 de abril, en el que un dirigente soberanista insultó sin ningún pudor a los agentes de Policía y sindicalistas presentes en la Cámara de Vitoria. Una tirantez que volvió a quedar patente este miércoles, cuando Javier Maroto, cabeza de lista de los populares al Congreso por Álava, perdió la paciencia ante los improperios de Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu: «Eres la escoria de la política —le espetó—. Eres un miserable, me repugna verte aquí sentado».

3. Marchena, a un mosso «entregado» al 1-O: «No se confunda de escenario, está usted ante la autoridad judicial». Con el mismo descaro con el que se puso al lado de la Generalitat ante la convocatoria del referéndum ilegal, manifestando en distintos tuits y foros que no pensaba retirar «ni una sola urna», Albert Donaire se ha presentado este miércoles ante el tribunal del «procés». Con lo que no contaba el agente proindependentista es con se iba a dar de bruces con la mano firme del presidente Manuel Marchena, que no ha tardado ni un minuto en recordar al mosso las reglas del juego.

4. La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell de blanqueo de capitales y organización criminal. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell; a su socio Joan Besolí y a las otras cuatro personas acusadas de delitos de blanqueo al considerar que las pruebas no son concluyentes y ante la duda, fallan en favor de los procesados. Ambos pasaron 22 meses en prisión provisional acusados de conformar una estructura estable con la que habrían 'lavado' cerca de 20 millones de euros.

5. El gobierno de Guaidó ya tiene su centro de comunicación nacional. La Asamblea Nacional aprobó la creación de un Centro de Comunicación Nacional (CCN), que será el órgano oficial de información del gobierno legítimo presidido por Juan Guaidó, cuyo director será el periodista Alberto Federico Ravel. El centro se ha creado con el objetivo de romper la hegemonía y el cerco comunicacional que mantiene el chavismo desde hace 20 años en Venezuela y para que el nuevo gobierno pueda contar con su propio órgano de información.

6. Los obreros fumaban en los andamios de Notre Dame. La empresa que montó los andamios alrededor de la flecha de Notre Dame de París ha reconocido y «lamentado» este miércoles que algunos de sus trabajadores se «saltaron» la prohibición de fumar en el lugar, pero ha rechazado toda relación con el incendio de la catedral. «Efectivamente, hay compañeros que de vez en cuando se saltaron esta prohibición y lo lamentamos», dijo el portavoz de la empresa Bras Brothers, Marc Eskenazi, aunque asegurando que «en ningún caso una colilla mal apagada pudo ser el origen del fuego de Notre Dame».