Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 2 de enero

1. Vox avisa de que no aceptará los acuerdos PP-Ciudadanos sobre leyes de género. Vox ha avisado este miércoles de que no aceptará los acuerdos firmados, de cara a la configuración del nuevo Gobierno de Andalucía, entre PP-A y Ciudadanos (Cs) relativos a las leyes de género y ha instado a ambas formaciones a suscribir cualquier acuerdo sobre esa materia con PSOE y Podemos. Aunque desde Vox no han condicionado su apoyo a un gobierno del cambio, sí que han dejado claro que no piensan votar leyes que sostengan lo que ellos llaman «la dictadura de género».

2. Un marroquí y un libio con una pistola de plástico provocan la alarma antes de las Campanadas en Sol.La Policía Nacional detuvo a dos jóvenes con una pistola de plástico justo antes de que empezara el dispositivo de seguridad en la Puerta del Sol con motivo de las Campanadas de Fin de Año. Fuentes de la investigación han narrado a ABC que el suceso se produjo en torno a las 20.30 horas, cuando se preparaba el vaciado de la plaza y el cierre también del intercambiador, previsto para las nueve de la noche. A partir de ahí, se comenzaría a dejar a entrar a personas, hasta completar un aforo máximo de 20.000, previa requisa y cacheo de todos los que quisieran recibir el Año Nuevo en el lugar.

3. Vara exige «acciones concretas» a Sánchez para que llegue ya un tren digno a Extremadura. El secesionismo no es la única vía que abre estragos entre los «barones» socialistas y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La última se trata de los constantes problemas que asolan a la anticuada flota de ferrocarriles con la que cuenta Extremadura. Después de que este 1 de enero se quedasen atrapados en un tren sin luz ni calefacción más de 160 viajeros, Guillermo Fernández Vara ha exigido ya «acciones concretas» que culminen de una vez por todas en la llegada de un «tren digno» a esta comunidad.

4. La hija de Sadam Husein publica un supuesto mensaje de su padre a los iraquíes antes de morir. La hija mayor de Sadam Husein ha publicado en su cuenta de Twitter las últimas palabras del expresidente al pueblo iraquí antes de ser ahorcado hace doce años en Bagdad por «crímenes contra la Humanidad». El tirano de Irak durante 25 años, terror de chiíes y kurdos, fue ejecutado a los 69 años con la soga que sufrieron sus enemigos y en la sede de sus servicios secretos el 30 de diciembre de 2006.

5. La Sociedad Española de Hematología ve «alto riesgo vital» para Zaplana si vuelve a la cárcel. La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha corroborado el «alto riesgo de complicaciones mortales» para Eduardo Zaplana si regresa a prisión y no es tratado en las condiciones de un centro especializado y con personal cualificado. Respalda así al médico del exministro, Guillermo Sanz, jefe de este servicio en el Hospital La Fe de Valencia, encargado de su tratamiento para la leucemia.

6. El Papa: «Mejor ser ateo que ir a la iglesia odiando a todo el mundo». En la primera audiencia general del año el Papa Francisco ha señalado dos males que impiden llegar verdaderamente a Dios: la hipocresía y una oración de «papagayo». En un Aula Pablo VI llena de peregrinos, -predominantemente italianos-, el Santo Padre retomó este miércoles su ciclo de catequesis sobre el Padrenuestro después de las que ofreció sobre el sentido de la Navidad en las semanas precedentes. Francisco explicó que el Padrenuestro y las Bienaventuranzas son dos enseñanzas que forman parte de una misma revolución, «la revolución del Evangelio», porque hacen protagonistas a los descartados de entonces y de ahora, es decir, a los pobres, a los enfermos y a los humildes. Cristo trajo esta novedad a los sencillos, no se la entregó a los paganos, -que solo adulan-, ni a los hipócritas.