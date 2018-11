Seis noticias imprescindibles de este lunes

Actualizado: 26/11/2018 20:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. El bloque a la derecha del PSOE sigue sin opciones de gobernar pese a la entrada de VOX en el Parlamento andaluz. El PSOE de Andalucía ganaría las elecciones autonómicas del próximo domingo a pesar de sufrir un descenso de votos respecto a los comicios de 2015, según el sondeo realizado por GAD3 para ABC, el último que se va a publicar en esta campaña electoral. Los socialistas perderían casi tres puntos y entre cuatro y seis escaños, por lo que para gobernar necesitaría el apoyo de otra fuerza política. El PP también sufre un importante recorte de votos, perdiendo seis puntos y viendo recortada su representación parlamentaria de 33 a 24 ó 25 escaños. La formación que registra un mayor incremento respecto a la última cita electoral es Ciudadanos, que gana diez puntos y pasaría de tener 9 diputados a entre 22 ó 25, mientras que Adelante Andalucía (la alianza de Podemos con IU) obtendría el 17,6 por ciento de los votos, 4,2 puntos menos de lo que obtuvo la suma de Podemos e Izquierda Unida en 2015, logrando entre uno y tres diputados menos que entre ambos partidos. Por otra parte, a día de hoy la sorpresa en las urnas será VOX, que reuniría el 6,8 por ciento de los votos, lo significaría entre 3 y 4 escaños en el Parlamento andaluz.

2. May dice que España «no ha conseguido lo que quería» respecto a Gibraltar. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha vuelto a repetir este lunes en la Cámara de los Comunes que su posición sobre Gibraltar no cambiará, y ha asegurado que el Gobierno español «no ha conseguido lo que quería con Gibraltar», que era modificar el texto del acuerdo al que Reino Unido ha llegado con la Unión Europea y que fue refrendado en la cumbre del pasado domingo.

3. La Fiscalía se opone a recusar a Marchena de la causa del «procés» tras los mensajes de Cosidó. La Fiscalía considera que no hay «sombra de culpa» en el juez Manuel Marchena en relación al acuerdo, ya roto, para renovar el CGPJ, y cree que no hay datos sólidos que proyecten ninguna sospecha sobre su independencia, por lo que se ha opuesto a apartarle del tribunal que juzgará el «procés».

4. Interior acomete el mayor traslado de presos por terrorismo de la nueva política penitenciaria. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado este lunes el traslado de Madrid a Teixeiro (La Coruña) de Fernando Silva Sande, el miembro de la banda terrorista GRAPO que ha colaborado con los investigadores ofreciendo pistas sobre el lugar donde se encuentra el cadáver del empresario aragonés Publio Cordón. Asimismo, se ha acercado a otro 'grapo' y a cuatro presos de ETA que cumplen la legalidad penitenciaria, según Prisiones. Se trata del mayor acercamiento de presos por terrorismo de la nueva política penitenciaria hasta la fecha.

5. En directo: Aterrizaje de la sonda InSight en Marte. Todo está a punto para que la sonda InSight se pose en Marte. En cuestión de unos minutos, está previsto que este artefacto, con el tamaño de un piano de cola y el aspecto de una extraña mesa, se pose en el planeta rojo. Su misión será perforar y analizar el interior de Marte, mediante mediciones de temperaturas y de ondas sísmicas, con la finalidad de averiguar cómo es su corteza, su manto y su núcleo. Pero antes de que pueda hacer todo eso, la InSight tendrá que atravesar los «siete minutos de terror». Una serie de complejas maniobras y operaciones permitirán que el robot pase de viajar a 20.000 kilómetros por hora a posarse a una velocidad de 8,7 kilómetros por hora. Toda una década de trabajo, y cerca de 1.000 millones de dólares de inversión, dependen de esta maniobra de aterrizaje. ¿Te la vas a perder?

6. Zarzuela afirma que el saludo del Príncipe saudí a Don Juan Carlos fue «estrictamente protocolario». Fuentes de la Casa del Rey han calificado de «estrictamente protocolario» el saludo casual entre el Príncipe Heredero de Arabia Saudí y el Rey Don Juan Carlos el pasado domingo en Abu Dhabi, donde ambos «coincidieron» en la zona de autoridades del Mundial de Fórmula Uno. Las mismas fuentes recordaron que Don Juan Carlos acude cada año a esa competición deportiva y que se trata de «un desplazamiento privado». Añadieron que el saludo no tiene «transcendencia institucional» y que no hubo reuniones ni previas ni posteriores entre ambos.