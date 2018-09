Las seis noticias imprescindibles de este jueves

ABC

Actualizado: 20/09/2018 20:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1.- Caixabank ha iniciado su salida de Repsol, compañía en la que mantenía una participación histórica que llegó a alcanzar el 15%. La entidad financiera, que actualmente es el primer accionista de la petrolera con el 9,36% del capital social, venderá esa participación hasta reducirla a cero de aquí al primer trimestre de 2019. Esa participación está valorada ahora mismo a precios de mercado en unos 2.600 millones de euros. El banco ya vendió en enero de 2017 parte de sus acciones de la empresa presidida por Antonio Brufau, rebajando su participación en Repsol por debajo del 10%, frente al 12,97% que tenía. Cabe recordar que fruto de la alianza histórica entre ambas compañías, Caixabank —antigua La Caixa— llegó a controlar el 15% de Repsol. Eso se tradujo en una influencia trascendental del banco en cuestiones como el plan estratégico, la política de dividendos y, en último término, en la estabilidad accinarial de la energética. Fuentes del mercado aseguran que Caixabank habría aprovechado ahora el buen momento de Repsol en Bolsa, dado que la acción está en máximos. Los títulos de Repsol en Bolsa cerraron este jueves la sesión en 16,885 euros. En todo caso, la venta de esa participación generará a Caixabank unas pérdidas netas de 450 millones de euros que cargará contra los resultados de este tercer trimestre.

2.- En rueda de prensa tras un Consejo Europeo informal en Salzburgo el presidente del Gobierno de España, que solo dio la palabra a medios afines, ha tirado balones fuera sobre los extractos de su libro con Carlos Ocaña que fueron copiados del discurso de un diplomático español. «Ha habido un error en la reseña que será subsanado en una posterior edición del libro», ha dicho Sánchez a preguntas de los periodistas desplazados a la ciudad austriaca. Esa ha sido una respuesta a la primera pregunta, pero de ahí en adelante Sánchez ha estado monosilábico y ha contestado que «no» cuando se le ha preguntado si creía que este caso aumentaba las dudas sobre su tesis. También que espera que Podemos no le retire su apoyo, después de que hoy Iglesias plantease que tiene que dar explicaciones. Al presidente parece que no le importa que Iglesias calificase de «cutre» que copiase fragmentos de un discurso. «Si el PP quiere que comparezca en el Senado, compareceré», ha aceptado un Sánchez que sabe que en este aspecto no tiene números para evitarlo, pero les ha advertido de que «hacer oposición no es hacer ruido».

3.- Los socios parlamentarios del Gobierno socialista parecen salir de la ensoñación en la que se han mantenido desde que ABC publicó el presunto plagio cometido por el presidente Pedro Sánchez en su tesis doctoral y han comenzado a poner distancia y pedirle explicaciones. Al llegar esta mañana al llegar al Congreso de los Diputados, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha definido como «bastante cutre» el hecho de que el libro del presidente del Gobierno y Carlos Ocaña, que emana de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, y «no cumple los estándares de calidad académicos que haya párrafos incluidos sin citar adecuadamente», lo que ha definido como «académicamente poco presentable». Tras días protegiendo al presidente y acusando a la derecha de lanzar una teoría de la conspiración ha cambiado el discurso tras esta información que publica hoy «El País». Iglesias ha dicho que «el presidente tendrá que dar explicaciones». Eso sí, se ha negado a ir más allá por el momento, demandando al PP que pida a Pablo Casado que «enseñe su trabajo de fin de máster» porque «hay sospechas de que no existe».

4.- El buen momento que atraviesan las relaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos, marcado por las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado y los acuerdos a los que han llegado, tiene un gran «pero»: la cuestión de la Monarquía. La división que genera este asunto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es tal que podría poner en peligro la reforma que quiere sacar adelante el Ejecutivo para eliminar los aforamientos de los cargos políticos. Aunque en un primer momento desde Podemos se recibió con agrado el anuncio de Sánchez, su secretario general ha avanzado este jueves en el Congreso de los Diputados que si la reforma no incluye también la supresión del aforamiento del Rey, su partido no apoyaría el cambio constitucional que el presidente anunció el pasado lunes. «Desde luego no vamos a apoyar una medida que deje fuera del control democrático a la Monarquía. Es impresentable decir que tienen que acabar los aforamientos y excluir de esos aforamientos al jefe del Estado para actos no refrendados por ministros», aseguró Pablo Iglesias.

5.- Josep Borrell prepara el camino para que España se sume a la lista de países que reconocen de forma oficial el Estado Palestino. El ministro de Exteriores español anunció que «el tema palestino está sobre la mesa» y sus palabras tuvieron un impacto directo en Tierra Santa. Borrell apostó por poner en marcha «un intenso» proceso de consulta en la Unión Europea para tratar de lograr un consenso, pero ante la previsible falta de unidad anunció la disposición de España a dar este paso de forma unilateral. El ministro español reactiva un proceso que ya tenía abierto el anterior Ejecutivo y que ha sacado a la luz el malestar en una parte de la política española por la posición que adoptó Israel respecto a las reivindicaciones independentistas de Cataluña. A diferencia de los palestinos, que emitieron un comunicado similar al de Francia en el que se pedía respeto a la Constitución, el Estado judío optó por el silencio para «no interferir en un tema doméstico».

6.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha establecido en una reciente sentencia que cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual -en la que concurra el propósito de obtener satisfacción de este tipo- supone un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre y debe ser penado como abuso sexual y no como coacciones. Se trata de hechos que se abordaban como vejación antes de que las faltas desaparecieran de nuestro ordenamiento jurídico. El tribunal fija este criterio en una sentencia en la que, no obstante, desestima el recurso de casación presentado por una mujer contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que absolvió a un hombre que la siguió al aseo de señoras y, tras tratar de introducirse con ella, la rozó momentáneamente en la zona del pecho y la cintura. En este caso concreto la Sala explica que los hechos probados son insuficientes para fundamentar una condena por abuso.