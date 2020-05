Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 26 de mayo

Actualizado: 26/05/2020 07:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. La Delegación del Gobierno en Madrid recomendó a todo su personal distancia social el 28 de febrero. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, nombrado a principios de febrero, no prohibió ninguna de las grandes concentraciones celebradas en Madrid entre el 5 de marzo y el 14: un total de 130. Solo el día 8 tuvieron lugar 40, cuando ya constaba un informe del centro europeo para el control y prevención de enfermades sobre el avance del Covid-19. Tampoco se adoptó ninguna medida de prevención, como se había recomendado en la propia Delegación del Gobierno. Consta además un documento fechado el 28 de febrero del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno sobre el riesgo de contagio por coronavirus. En él se recoge que está elaborado «a partir de las recomendaciones sanitarias de las autoridades nacionales e internacionales» y se recomienda mantener el distanciamiento social de al menos un metro y el lavado de manos. Lo más relevante es que se dice que lo debería aplicar todo el personal de la Delegación del Gobierno y para ello se remitió por mail a toda la plantilla.

2. El juez concluye que Iglesias no fue víctima de Villarejo y pudo cometer hasta dos delitos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias pudo cometer hasta dos delitos en el contexto del teléfono móvil que fue sustraído a su exasesora Dina Bousselham y a cuyo contenido tuvo acceso. En un auto y una providencia dictados ayer, exponía la necesidad de recabar más informes policiales para aclarar dos puntos oscuros en esta pieza separada del caso Villarejo: cuándo devolvió Iglesias a Bousselham la tarjeta de memoria de aquel teléfono y quién de los dos fue responsable de que hoy esté «parcialmente quemada».

3. El Gobierno apura al máximo la negociación de la renta mínima. Mientras miles de afectados por ERTE continúan aún sin cobrar su prestación, el Gobierno enfila la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) el próximo viernes en un consejo de ministros extraordinario. El plazo marcado inicialmente, según avanzó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, era la reunión habitual del gabinete del Ejecutivo que se celebrará hoy martes. Sin embargo, polémico esprint que ha sufrido la aprobación de la que pretendía ser la medida estrella del Gobierno de coalición para toda la legislatura ha obligado a apurar al máximo los plazos. Aún quedan cabos por atar y, sobre todo, mucho que negociar. Porque el encaje autonómico de la prestación sigue sin estar engrasado. Fuentes autonómicas aseguran a este diario que aún no han recibido ningún borrador de la norma y ven prematura su puesta en marcha.

4. Trump estudia su respuesta al envío de gasolina iraní a Venezuela. El Gobierno de Estados Unidos asegura que el presidente Donald Trump está estudiando la respuesta al envío de 1,5 millones de barriles de gasolina de Irán al régimen de Nicolás Maduro en un cargamento de cinco barcos el primero de los cuales llegó a la costa de Venezuela el sábado por la noche. Según dijo este lunes un alto funcionario de EE.UU. a ABC, «el Presidente ha dejado en claro que EE.UU. no tolerará la intromisión [en Venezuela] de un régimen ilegítimo [el iraní] que oprime a su pueblo, niega los derechos humanos más básicos y practica la violencia y la represión». Las fuerzas armadas venezolanas están escoltando a los cargueros iraníes cuando llegan a sus aguas territoriales. Maduro y varios de sus ministros han agradecido públicamente a Irán el envío del fuel, del que Venezuela carece dado el colapso de sus refinerías.

5. La Fórmula 1 suplica clemencia a Boris Johnson. En la página oficial de la Fórmula 1 no existe un calendario de carreras 2020, pese a que la expectativa de sus dueños consiste en dar la salida al Mundial en poco más de un mes, 5 de julio, circuito Red Bull Ring en Austria, y en modo low cost. No lo hay porque el plan diseñado por Liberty Media se ha topado con un obstáculo previsible derivado del deshielo en la pandemia del coronavirus. El Gobierno británico ha impuesto una cuarentena de catorce días a todos los pasajeros en llegadas internacionales al Reino Unido. Y el programa que contaba con celebrar una o dos carreras en la pista inglesa de Silverstone se ha ido al traste. Los directivos de la Fórmula 1, donde ya no está el genuino Ecclestone, negocian con el ejecutivo de Boris Johnson para pedir una moratoria que permita arrancar el campeonato. Y de momento la respuesta es negativa.

6. SpaceX, a punto de lanzar a EE.UU. a una nueva carrera espacial. Después de años de esfuerzo, y de varios retrasos causados por la pandemia del Covid-19, este miércoles la NASA tiene previsto lanzar el primer vuelo espacial tripulado con destino a la Estación Espacial Internacional en casi una década. Los astronautas Robert Behnken (49) y Douglas Hurley (53), tripulante del último vuelo del «Atlantis», despegarán a las 16.32 hora local (22.32 hora peninsular) de mañana, en un cohete reutilizable «Falcon 9», de la compañía SpaceX, y a bordo de la cápsula «Crew Dragon». Por primera vez desde 2011, astronautas americanos despegarán desde suelo americano y no desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, para realizar un vuelo orbital.

Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 26 de mayo es un contenido original de ABC.es