Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 23 de abril

1. Rivera y Casado acorralan a Sánchez, que mantiene vivo el indulto al separatismo. El debate electoral quizá más importante celebrado hasta ahora arroja una victoria provisional para el bloque de la derecha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era el líder que más arriesgaba por la ventaja política que le atribuyen las encuestas y ya desde su primera intervención ha aflorado un cierto nerviosismo y un mayor encorsetamiento que le dejaron sin capacidad de reacción frente a los previsibles ataques de sus adversarios. Tan centrado ha estado Sánchez en evitar un error que pudiera dar la vuelta a las encuestas que no ha atinado ni siquiera a contestar el golpe más doloroso que le lanzó su socio de gobierno, Pablo Iglesias. «Diga que si no es por los de Podemos no hubieran subido el salario mínimo», le ha apretado el líder morado. En lugar de responder, el presidente ha tirado de monólogo aprendido y ha replicado con promesas sobre la economía verde. Su oratoria aún ha quedado más en evidencia cuando ha empezado a leer, papel en mano, las medidas aprobadas por él mismo hace menos de tres meses en los denominados viernes sociales.

2. El vídeo de Podemos en la Plaza Mayor se autorizó cuatro días después de proyectarlo. La proyección del vídeo de Podemos en la Plaza Mayor con los papeles de Bárcenas se hizo de forma irregular y fue el coordinador del distrito Centro, Jesús Martín Díaz, asesor de las filas de Pablo Iglesias, el que permitió su desarrollo saltándose todos los pasos legales que establece la Administración. Además, la Junta de Distrito, que preside Jorge García Castaño, fabricó el expediente completo días después de realizarse la acción. Como ha podido comprobar ABC a través de diversos documentos que se han incorporado al expediente, no es hasta el 10 de abril cuando la jefa de la Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario de Centro, María Ángeles Arribas de Diego, aprueba el informe técnico para autorizar la proyección en la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor. Esto es, cuatro días después de haberse reproducido. El 10 de abril, casualmente, es la fecha en la que ABC publica que el expediente para desarrollar la acción se había registrado por primera vez en la Junta del distrito el 5 de abril y estaba vacío; no contaba con el informe mencionado para la ocupación del espacio público y tampoco tenía el informe de la Comisión de Patrimonio autorizando la proyección en un enclave protegido como monumento, tal y como recoge la ordenanza de Publicidad Exterior en su artículo 9.3.

3. La pelea interna en el Gobierno de Sri Lanka llevó a desoír la alerta yihadista. Sin que haya pasado aún la conmoción ni el dolor por la matanza de cristianos y turistas en Sri Lanka, surgen las preguntas sobre las explosiones coordinadas que tiñeron de sangre el Domingo de Resurrección en tres iglesias y hoteles de lujo. La cuestión no es saber quién cometió esta carnicería, cuya última cifra de víctimas va ya por 310 muertos y más de 500 heridos, sino algo todavía más importante: ¿se podía haber impedido? Sorprendiendo a todo el mundo, el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, reconoció el domingo ante los periodistas que la Policía había alertado hace dos semanas del riesgo de ataques suicidas contra importantes iglesias. Pero ni él ni sus ministros fueron informados. Una asombrosa negligencia que prometió investigar para aclarar «por qué no se tomaron las precauciones oportunas».

4. La electricidad se dispara un 23% en abril al aplicarse otra vez el impuesto de generación. Los precios de la electricidad en el mercado mayorista han vuelto a registrar una importante subida en abril. En concreto, el precio medio hasta el pasado viernes es un 23% más caro que en el mismo periodo de hace un año y un 8% más elevado que el pasado mes de marzo. El precio medio este mes (hasta el día 19) es de 52,22 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 42,45 euros de abril de 2018 (hasta el día 19) y los 48,51 euros de marzo de este año. El incremento de la electricidad en el mercado mayorista responde fundamentalmente a dos motivos: uno, la aplicación de nuevo del impuesto del 7% a la generación que fue suspendido por el Gobierno socialista el pasado mes de octubre durante seis meses para contribuir a reducir los precios de la luz, ya que en septiembre habían alcanzado los 71,27 euros el MWh, el segundo precio mensual más alto en diez años.

5. Los superventas hoy en España: Arturo Pérez-Reverte, Fernando Sánchez Dragó y Javier Castillo. Los españoles tenemos gustos eclécticos en lo que a lecturas se refiere. Y somos muy permeables a la realidad que nos circunda. Así se desprende, al menos, de los últimos datos de los libros más vendidos en nuestro país, facilitados a las editoriales por la consultora GFK y a los que ha tenido acceso ABC. Bien es cierto que el Día del Libro que hoy celebramos ha caído este año en la semana que terminará con la celebración de las Elecciones Generales. Pero sorprende que la no ficción, un género tradicionalmente poco agradecido en lo que a ventas se refiere, sea de lo más demandado últimamente por los lectores, con la situación política que atraviesa España como principal protagonista. De hecho, tras casi un mes (se publicó el 2 de abril) de mucho lirili en las redes y poco lerele en las librerías (incluso su autor ha llegado a quejarse de que algunos establecimientos esconden su libro), «Santiago Abascal. España vertebrada» (Planeta), el libro de conversaciones entre Fernando Sánchez Dragó y el líder de Vox, ha subido puestos en la lista de más vendidos hasta situarse en la segunda posición y convertirse en digno rival de «Una historia de España» (Alfaguara), la recopilación de artículos publicados en XL Semanal de Arturo Pérez-Reverte.

6. El descenso de categoría, el drama de perder el estatus. Esta noche regresa la Liga, que abre la puerta al tramo final con todo por resolver. Cinco jornadas por delante en las que el Barcelona disfruta hoy de su primera bala para proclamarse campeón (necesita vencer al Alavés y que el Atlético pierda mañana) y en las que se irá cerrando la nómina de equipos que podrán celebrar el premio de jugar en Europa la próxima temporada. Quince puntos de oro en liza. Los últimos 450 minutos de un campeonato en el que nadie se rinde y en el que no todo serán sonrisas. Correrán lágrimas porque también se decidirán los tres descensos a Segunda división, un pozo frío del que resulta muy complicado salir y que cambia de arriba a abajo la filosofía de un club porque los ingresos menguan en algunos casos hasta la asfixia. En la huida, nadie arroja la toalla y se prevé batalla hasta el final de un curso en el que hasta siete conjuntos tienen a sus aficionados con el corazón en un puño: desde el decimocuarto clasificado (Villarreal, 36 puntos) hasta el Huesca, colista (26).Entre ambos, Celta, Girona, Levante, Valladolid y Rayo Vallecano. Tres equipos no podrán evitar el desconsuelo de su gente. Para los equipos que se agarran a la permanencia, seguir en la mejor Liga del mundo supone mucho más que prestigio deportivo, también estabilidad económica porque la caja que se obtiene en el segundo escalón del fútbol español no tiene nada que ver con el primero.